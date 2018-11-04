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      Через зміни клімату на Землі невдовзі з’являться мільйони кліматичних біженців, – еколог

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      Зміни клімату на Землі можуть призвести до голоду та військових конфліктів
      Зміни клімату на Землі можуть призвести до голоду та військових конфліктів / Ілюстративне фото

      Зміни клімату на Землі, які вже є незворотними, ведуть до того, що вже в найближчі десятиліття у світі з'являться сотні мільйонів кліматичних біженців. Це може призвести до голоду та військових конфліктів.

      Про це розповіла еколог Ірина Ставчук, повідомляє "Обозреватель".

      "Через зміни клімату ООН на середину століття прогнозує, що в світі буде 250 мільйонів кліматичних біженців. Це люди, які не зможуть жити на своїх територіях через брак або відсутність питної води в тих регіонах, які вже зараз є посушливими", – зазначила еколог.

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      Сотні мільйонів людей не зможуть жити на своїх територіях. Це може призвести і до голоду, і до військових конфліктів, і до низки складних політичних, економічних і соціальних ситуацій,
      – пояснила Ставчук.

      Вона також розповіла, що на сьогодні людство споживає набагато більше викопного пального, ніж це було сотні і тисячі років тому.

      "На планеті відбувається зміна клімату, і наслідком є ​​те, що збільшується кількість аномальних погодних явищ, випадків, коли випадає дуже велика кількість опадів або відбуваються смерчі й урагани, або аномальні явища, як ми зараз спостерігаємо в Європі. Такі стихійні явища у майбутньому збільшуватимуться через зростання викидів парникових газів", – попередила еколог.

      Вона додала, що середня температура на планеті піднімається, клімат стає менш збалансованим, тож кількість аномальних природних зростатиме.

      Теги: Стихійні лиха Екологія клімат Погода біженці
      Джерело: 24 Канал
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