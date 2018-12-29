В России большая лавина накрыла поселок: есть погибшие

Утром 29 декабря в России сразу несколько снежных лавин сошли на поселок Многовершинный Хабаровского края РФ. Под огромной массой снега оказались 10 работников золотодобывающего предприятия, двое из них погибли.

Об этом сообщает ТАСС.

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Первая лавина сошла на компрессорную станцию местного золотодобывающего предприятия и засыпала снегом одного человека. Ему на помощь отправилась группа спасателей из 9 человек и их накрыло второй лавиной.

Сначала, спасатели нашли восьмерых из них живыми, одного – погибшим. Поиски еще двух человек продолжаются.

Один из спасенных после схода лавины возле поселка Многовершинный в Хабаровском крае умер, таким образом количество жертв стихийного бедствия увеличилось до двух,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. В районе введен режим чрезвычайной ситуации.

К слову, ранее 24 канал сообщал, что 27 декабря во французских Альпах спасли 12-летнего мальчика, который 40 минут пролежал под лавиной. В горах ребенок отдыхал со своей семьей на курорте La Plagne. Врачи диагностировали у мальчика перелом ноги.