Руйнівний циклон у Філіппінах затопив 100 районів країни: кількість жертв зросла
Через потужний тропічний циклон "Усман", що прийшов у Філіппіни у п'ятницю, 30 грудня, збільшилася кількість жертв – наразі відомо про загибель щонайменше 75 осіб та постраждалих 45 тисяч сімей.
Про це повідомляє сайт CNN.
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Циклон "Усман", що супроводжується потужними грозами, зливами та штормовими вітрами, завдав значних збитків сільському господарству Філіппін. Наразі щонайменше 100 районів країни затоплено, а 41 дорога і 3 мости недоступні.
Циклон затопив 100 районів Філіппін
Багато з постраждалих районів позбавлені електроенергії, постраждало понад 190 тисяч людей. Пошукові та рятувальні операції тривають, і місцеві чиновники заявили, що кількість жертв може зрости.
Нагадаємо, вранці 29 грудня Філіппіни сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,2. Після землетрусу Філіппіни поглинув шторм, обидві стихії спровокували зсуви ґрунту. Багато зруйнованих районів пішли під воду.