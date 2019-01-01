Руйнівний циклон у Філіппінах затопив 100 районів країни: кількість жертв зросла

Через потужний тропічний циклон "Усман", що прийшов у Філіппіни у п'ятницю, 30 грудня, збільшилася кількість жертв – наразі відомо про загибель щонайменше 75 осіб та постраждалих 45 тисяч сімей.

Про це повідомляє сайт CNN.

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Циклон "Усман", що супроводжується потужними грозами, зливами та штормовими вітрами, завдав значних збитків сільському господарству Філіппін. Наразі щонайменше 100 районів країни затоплено, а 41 дорога і 3 мости недоступні.



Циклон затопив 100 районів Філіппін

Багато з постраждалих районів позбавлені електроенергії, постраждало понад 190 тисяч людей. Пошукові та рятувальні операції тривають, і місцеві чиновники заявили, що кількість жертв може зрости.

LOOK: Floods hit Buhi, Camarines Sur due to LPA (previously known as Tropical Depression 'Usman') https://t.co/sDo55hwVGt pic.twitter.com/VS2FPYtSBp — CNN Philippines (@cnnphilippines) 30 грудня 2018 р.

Нагадаємо, вранці 29 грудня Філіппіни сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,2. Після землетрусу Філіппіни поглинув шторм, обидві стихії спровокували зсуви ґрунту. Багато зруйнованих районів пішли під воду.