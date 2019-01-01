15:50
1 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Діти Кремля і Санта-Путін. Бідний-нещасний Дерипаска
      Вєсті Кремля
      19:26, 29 грудня 2018
      Вєсті.UA. Жир: Президентські амбіції Кернеса. Нарцис Валерійович
      Вєсті.UA
      17:34, 29 грудня 2018
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Руйнівний циклон у Філіппінах затопив 100 районів країни: кількість жертв зросла

      120 Читать новость на русском
      Руйнівний циклон у Філіппінах затопив 100 районів країни
      Руйнівний циклон у Філіппінах затопив 100 районів країни / Фото з відкритих джерел

      Через потужний тропічний циклон "Усман", що прийшов у Філіппіни у п'ятницю, 30 грудня, збільшилася кількість жертв – наразі відомо про загибель щонайменше 75 осіб та постраждалих 45 тисяч сімей.

      Про це повідомляє сайт CNN.

      Читайте також: Філіппіни сколихнув потужний землетрус: фото

      Циклон "Усман", що супроводжується потужними грозами, зливами та штормовими вітрами, завдав значних збитків сільському господарству Філіппін. Наразі щонайменше 100 районів країни затоплено, а 41 дорога і 3 мости недоступні. 

      Циклон затопив 100 районів Філіппін
      Циклон затопив 100 районів Філіппін

      Багато з постраждалих районів позбавлені електроенергії, постраждало понад 190 тисяч людей. Пошукові та рятувальні операції тривають, і місцеві чиновники заявили, що кількість жертв може зрости.

      Нагадаємо, вранці 29 грудня Філіппіни сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,2. Після землетрусу Філіппіни поглинув шторм, обидві стихії спровокували зсуви ґрунту. Багато зруйнованих районів пішли під воду.

      Теги: Надзвичайні ситуації Філіппіни Жертви Стихійні лиха
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Монетизація субсидій та пільг затверджена: як вона діятиме
      сьогодні , 14:00 Монетизація субсидій та пільг затверджена: як вона діятиме
      Яніна Ткачук 4836
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня 2018 , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Все про похмілля: симптоми, причини виникнення та як боротися
      сьогодні , 13:01 Все про похмілля: симптоми, причини виникнення та як боротися
      Олександр Бевза 1067
      Як позбутися похмілля: поради медиків
      сьогодні , 10:10 Як позбутися похмілля: поради медиків
      1315
      Які зміни чекають на українців із січня 2019-го
      сьогодні , 10:01 Які зміни чекають на українців із січня 2019-го
      Яніна Ткачук 9610
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Підсумки тижня: Старт нової хвилі кризи призначили на 12 вересня
       8 вересня 2012 , 16:00 3
      Новий рік Україна зустріне з новим бюджетом
       25 грудня 2011 , 14:03 0
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук