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      Філіппіни сколихнув потужний землетрус: фото

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      Філіппіни сколихнув потужний землетрус
      Філіппіни сколихнув потужний землетрус / Фото з відкритих джерел

      Вранці, 29 грудня, Філіппіни сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,2. Епіцентр підземних поштовхів був розташований за 84 кілометри на південний-схід від міста Пундагітан на острові Мінданао.

      Про це повідомляє Геологічна служба США (USGS).

      Читайте також: Після жахливого цунамі Індонезію сколихнув землетрус: подробиці

      Підземні поштовхи сталися на глибині 59 кілометрів. Вібрації відчувалися в радіусі 250 кілометрів.

      Офіційних даних про наслідки землетрусу, зокрема руйнування або жертви, поки не надходило. 

      Загроза цунамі існує для частин Тихого океану, розташованих у межах 300 кілометрів від епіцентру поштовхів. Величезні хвилі можуть зачепити береги Індонезії та Філіппін. Водночас, загрози цунамі для Гаваїв немає.

      Проте на фото, які користувачі публікують у соцмережах, видно, що на острові Мінданао пошкоджені лінії електропередач.

       

      Нагадаємо, уночі проти 23 грудня Індонезію вразило цунамі, внаслідок чого, за останніми даними, щонайменше 222 людини загинули та ще близько 180 зазнали поранень. Фахівці припускають, що стихію могло спровокувати виверження вулкана Анак-Кракатау.

      Теги: Філіппіни Землетрус Стихійні лиха
      Джерело: 24 Канал
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