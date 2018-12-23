19:20
23 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ІНДОНЕЗІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Суворе дитинство Поклонської. Музичний Путін
      Вєсті Кремля
      18:55, 22 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Політичне майбутнє Вакарчука. Березові різки для нардепів
      Вєсті.UA
      19:07, 22 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ІНДОНЕЗІЯ

      Після жахливого цунамі Індонезію сколихнув землетрус: подробиці

      251 Читать новость на русском
      Нанесена шкода в результаті цунамі в Індонезії
      Нанесена шкода в результаті цунамі в Індонезії / фото з відкритих джерел

      Менш ніж через 24 години після смертоносного цунамі, яке вдарило по Індонезії, країну сколихнув землетрус магнітудою 5.

      Про це інформує Mirror.

      Читайте також: В Індонезії цунамі змило в океан кількасот людей: моторошні деталі трагедії

      Землетрус стався в індонезійському місті Тіку, що на острові Західна Суматра, менше ніж через 24 години після цунамі, що обрушилося 22 грудня,
      – йдеться у повідомленні.

      Відомо, що землетрус магнітудою 5 стався на глибині 105,8 кілометрів. Про жертв поки невідомо.

      Зазначимо, що у вітчизняному МЗС рекомендують українцям утриматися від поїздок до Індонезії, а саме до узбережжя провінцій Лампунг і Бантен, включно з популярними туристичними об’єктами вздовж берегової лінії міста Аньєр.

      Нагадаємо, уночі проти 23 грудня за Києвом Індонезію вразило цунамі, внаслідок чого, за сотанніми даними, щонайменше 222 людини загинули та ще близько 180 зазнали поранень. Фахівці припускають, що стихію могло спровокувати виверження вулкана Анак-Кракатау.

      До слова, це вже не перша стихія за останній тиждень, що вразила цю азійську країну. Зокрема, 16 грудня на сході Індонезії стався землетрус магнітудою 5,9. Також того ж дня на індонезійському острові Сулавесі прокинувся один із найбільших вулканів світу — Сопутан.

      Теги: Стихійні лиха Землетрус Індонезія
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Е-саботаж: як депутати намагаються знищити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення
      сьогодні , 15:00 Е-саботаж: як депутати намагаються знищити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення
      Олександра Дрік 465
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Як Порошенко перейняв від Тимошенко згубну звичку підкупу виборців
      сьогодні , 14:00 Як Порошенко перейняв від Тимошенко згубну звичку підкупу виборців
      Дмитро Гнап 834
      Павел Казарин: Флаги наших детей
      сьогодні , 11:00 Павел Казарин: Флаги наших детей
      Блог Медіа 1213
      Головні новини 22 грудня: пожежа на Різдвяному ярмарку у Львові і провокація проти Епіфанія
      сьогодні , 09:01 Головні новини 22 грудня: пожежа на Різдвяному ярмарку у Львові і провокація проти Епіфанія
      9063
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Художник показав зворушливу карикатуру на прощання Обами
       12 січня 2017 , 05:37
      Німеччина видала дозвіл на будівництво та експлуатацію "Північного потоку 2"
       27 березня , 15:04
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук