Після жахливого цунамі Індонезію сколихнув землетрус: подробиці

Менш ніж через 24 години після смертоносного цунамі, яке вдарило по Індонезії, країну сколихнув землетрус магнітудою 5.

Про це інформує Mirror.

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Землетрус стався в індонезійському місті Тіку, що на острові Західна Суматра, менше ніж через 24 години після цунамі, що обрушилося 22 грудня,

– йдеться у повідомленні.

Відомо, що землетрус магнітудою 5 стався на глибині 105,8 кілометрів. Про жертв поки невідомо.

Зазначимо, що у вітчизняному МЗС рекомендують українцям утриматися від поїздок до Індонезії, а саме до узбережжя провінцій Лампунг і Бантен, включно з популярними туристичними об’єктами вздовж берегової лінії міста Аньєр.

Нагадаємо, уночі проти 23 грудня за Києвом Індонезію вразило цунамі, внаслідок чого, за сотанніми даними, щонайменше 222 людини загинули та ще близько 180 зазнали поранень. Фахівці припускають, що стихію могло спровокувати виверження вулкана Анак-Кракатау.



До слова, це вже не перша стихія за останній тиждень, що вразила цю азійську країну. Зокрема, 16 грудня на сході Індонезії стався землетрус магнітудою 5,9. Також того ж дня на індонезійському острові Сулавесі прокинувся один із найбільших вулканів світу — Сопутан.