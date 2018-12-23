Цунамі в Індонезії: з'явилося застереження від МЗС України

У Міністерстві закордонних справ рекомендують українцям утриматися від поїздок до Індонезії, а саме до узбережжя провінцій Лампунг і Бантен, включно з популярними туристичними об’єктами вздовж берегової лінії міста Аньєр.

Як повідомляє Департамент консульської служби відомства, такі рекомендації є пов’язаними з цунамі у Зондській протоці, внаслідок чого 22 грудня постраждали вищезазначені регіони.

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"У зв'язку з цунамі 22 грудня у Зондській протоці, яке вразило узбережжя провінцій Лампунг і Бантен, включно з популярними туристичними об’єктами вздовж берегової лінії міста Аньєр, та призвело до людських жертв і пошкодження об’єктів інфраструктури, а також посиленням активності вулкану Анак Кракатау, рекомендуємо громадянам України утриматися від відвідання зазначених територій", – зазначають у МЗС.

Крім того, тим, хто опинився у зоні лиха, дипломати радять "неухильно дотримуватися вказівок місцевих органів влади та рятувальних служб щодо заходів безпеки, уважно стежити за їхніми повідомленнями.

Рекомендуємо за першої можливості повідомити про себе Посольство України в Республіці Індонезія (телефон "гарячої лінії" +628788-489-0918, електронна пошта: [email protected]) та рідних. У разі наявності інформації щодо необхідності надання допомоги громадянам України у зоні стихійного лиха, просимо невідкладно звертатися за вищенаведеними контактними даними до Посольства України в Республіці Індонезія або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38 044 238 16 57, електронна пошта – [email protected],

– підсумовують у Департаменті консульської служби.

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Нагадаємо, уночі проти 23 грудня за Києвом Індонезію вразило цунамі, внаслідок чого, за сотанніми даними, щонайменше 222 людини загинули та ще близько 180 зазнали поранень. Фахівці припускають, що стихію могло спровокувати виверження вулкана Анак-Кракатау.



До слова, це вже не перша стихія за останній тиждень, що вразила цю азійську країну. Зокрема, 16 грудня на сході Індонезії стався землетрус магнітудою 5,9. Також того ж дня на індонезійському острові Сулавесі прокинувся один із найбільших вулканів світу — Сопутан.