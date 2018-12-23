16:11
23 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ІНДОНЕЗІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Суворе дитинство Поклонської. Музичний Путін
      Вєсті Кремля
      18:55, 22 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Політичне майбутнє Вакарчука. Березові різки для нардепів
      Вєсті.UA
      19:07, 22 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ІНДОНЕЗІЯ

      В Індонезії цунамі змило в океан кількасот людей: моторошні деталі трагедії

      1625 Читать новость на русском

      Спокійний вечір на курорті перетворився для них на жахіття. Раптове цунамі на північному узбережжі острова Ява змило в океан кількасот людей, машини, дерева та будинки.

      Це мав бути легкий суботній вечір для учасників вечірки в курортному центрі Танжунг Лезунг. На березі Зондської протоки влаштували концерт популярного в Індонезії гурту Seventeen.

      Читайте також: Кількість жертв цунамі в Індонезії стрімко збільшується: з’явилось відео моторошного удару води

      Аж ось, хвиля просто змила учасників гурту зі сцени. Пізніше соліст Ріфьян Фаджарсія повідомив у соцмережах, що цунамі, яке вразило північне узбережжя острову Ява, забрало життя басиста та менеджера гурту.

      Анді, Хермана і Уджанга не знайшли. Інші перебувають у безпечному місці, вони отримали поранення та перелом кісток. Будь ласка, помоліться, щоби знайшли мою дружину Сару Ділан, Анді, Хермана і Уджанга якомога скоріше,
      – наголосив соліст гурту Seventeen.

      Велика хвиля, яка вкрила частину північного узбережжя острову Ява, вбила кілька сотень осіб, десятки зникли безвісти. Представники місцевої влади попереджають: жертв може бути більше. Зараз в уражених районах триває пошукова операція.

      Наслідки цунамі в Індонезії
      Наслідки цунамі в Індонезії

      Кількість жертв продовжує зростати. Оновлена інформація станом на 16-у годину дня: 222 людини загинули, 843 – дістали поранення, 28 пропали безвісти, 556 будинків пошкоджені. Евакуація людей триває,
      – відповів речник агентства з надзвичайних ситуацій Індонезії Сутопо Пурво.

      Велика вода також пошкодила лінії електропередач, повалила дерева. Головна дорога до міста Пандегланг зруйнована, а це ускладнює надання допомоги населенню.

      За попередніми даними, причиною цунамі міг стати підводний зсув ґрунту на вулкані Анак-Кракатау, розташованому у Зондській протоці між островами Ява і Суматра. 21 грудня ввечері на ньому сталося виверження, яке тривало 2 хвилини 12 секунд. Вулкан викинув у повітря стовбур диму заввишки 400 метрів.

      До слова, в Індонезії часто трапляються цунамі, спровоковані виверженням вулканів. Країна розташована у так званому вогняному колі Землі. Востаннє велика вода вкрила індонезійське узбережжя у вересні. Тоді хвиля висотою 3 метри майже вщент зруйнувала курортне містечко Палу на острові Сулавесі. Понад 2 тисячі людей загинули, кілька сотень зникли безвісти.

      Теги: Надзвичайні ситуації Індонезія Жертви Стихійні лиха
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Е-саботаж: як депутати намагаються знищити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення
      сьогодні , 15:00 Е-саботаж: як депутати намагаються знищити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення
      Олександра Дрік 217
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Як Порошенко перейняв від Тимошенко згубну звичку підкупу виборців
      сьогодні , 14:00 Як Порошенко перейняв від Тимошенко згубну звичку підкупу виборців
      Дмитро Гнап 480
      Павел Казарин: Флаги наших детей
      сьогодні , 11:00 Павел Казарин: Флаги наших детей
      Блог Медіа 1017
      Головні новини 22 грудня: пожежа на Різдвяному ярмарку у Львові і провокація проти Епіфанія
      сьогодні , 09:01 Головні новини 22 грудня: пожежа на Різдвяному ярмарку у Львові і провокація проти Епіфанія
      8513
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Художник показав зворушливу карикатуру на прощання Обами
       12 січня 2017 , 05:37
      Німеччина видала дозвіл на будівництво та експлуатацію "Північного потоку 2"
       27 березня , 15:04
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук