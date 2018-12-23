В Індонезії цунамі змило в океан кількасот людей: моторошні деталі трагедії

Спокійний вечір на курорті перетворився для них на жахіття. Раптове цунамі на північному узбережжі острова Ява змило в океан кількасот людей, машини, дерева та будинки.

Це мав бути легкий суботній вечір для учасників вечірки в курортному центрі Танжунг Лезунг. На березі Зондської протоки влаштували концерт популярного в Індонезії гурту Seventeen.

Читайте також: Кількість жертв цунамі в Індонезії стрімко збільшується: з’явилось відео моторошного удару води

Аж ось, хвиля просто змила учасників гурту зі сцени. Пізніше соліст Ріфьян Фаджарсія повідомив у соцмережах, що цунамі, яке вразило північне узбережжя острову Ява, забрало життя басиста та менеджера гурту.

Анді, Хермана і Уджанга не знайшли. Інші перебувають у безпечному місці, вони отримали поранення та перелом кісток. Будь ласка, помоліться, щоби знайшли мою дружину Сару Ділан, Анді, Хермана і Уджанга якомога скоріше,

– наголосив соліст гурту Seventeen.

Велика хвиля, яка вкрила частину північного узбережжя острову Ява, вбила кілька сотень осіб, десятки зникли безвісти. Представники місцевої влади попереджають: жертв може бути більше. Зараз в уражених районах триває пошукова операція.



Наслідки цунамі в Індонезії

Кількість жертв продовжує зростати. Оновлена інформація станом на 16-у годину дня: 222 людини загинули, 843 – дістали поранення, 28 пропали безвісти, 556 будинків пошкоджені. Евакуація людей триває,

– відповів речник агентства з надзвичайних ситуацій Індонезії Сутопо Пурво.

Велика вода також пошкодила лінії електропередач, повалила дерева. Головна дорога до міста Пандегланг зруйнована, а це ускладнює надання допомоги населенню.

За попередніми даними, причиною цунамі міг стати підводний зсув ґрунту на вулкані Анак-Кракатау, розташованому у Зондській протоці між островами Ява і Суматра. 21 грудня ввечері на ньому сталося виверження, яке тривало 2 хвилини 12 секунд. Вулкан викинув у повітря стовбур диму заввишки 400 метрів.

До слова, в Індонезії часто трапляються цунамі, спровоковані виверженням вулканів. Країна розташована у так званому вогняному колі Землі. Востаннє велика вода вкрила індонезійське узбережжя у вересні. Тоді хвиля висотою 3 метри майже вщент зруйнувала курортне містечко Палу на острові Сулавесі. Понад 2 тисячі людей загинули, кілька сотень зникли безвісти.