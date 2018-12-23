В Індонезії цунамі змило в океан кількасот людей: моторошні деталі трагедії
Спокійний вечір на курорті перетворився для них на жахіття. Раптове цунамі на північному узбережжі острова Ява змило в океан кількасот людей, машини, дерева та будинки.
Це мав бути легкий суботній вечір для учасників вечірки в курортному центрі Танжунг Лезунг. На березі Зондської протоки влаштували концерт популярного в Індонезії гурту Seventeen.
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Аж ось, хвиля просто змила учасників гурту зі сцени. Пізніше соліст Ріфьян Фаджарсія повідомив у соцмережах, що цунамі, яке вразило північне узбережжя острову Ява, забрало життя басиста та менеджера гурту.
Анді, Хермана і Уджанга не знайшли. Інші перебувають у безпечному місці, вони отримали поранення та перелом кісток. Будь ласка, помоліться, щоби знайшли мою дружину Сару Ділан, Анді, Хермана і Уджанга якомога скоріше,
– наголосив соліст гурту Seventeen.
Велика хвиля, яка вкрила частину північного узбережжя острову Ява, вбила кілька сотень осіб, десятки зникли безвісти. Представники місцевої влади попереджають: жертв може бути більше. Зараз в уражених районах триває пошукова операція.
Наслідки цунамі в Індонезії
Кількість жертв продовжує зростати. Оновлена інформація станом на 16-у годину дня: 222 людини загинули, 843 – дістали поранення, 28 пропали безвісти, 556 будинків пошкоджені. Евакуація людей триває,
– відповів речник агентства з надзвичайних ситуацій Індонезії Сутопо Пурво.
Велика вода також пошкодила лінії електропередач, повалила дерева. Головна дорога до міста Пандегланг зруйнована, а це ускладнює надання допомоги населенню.
За попередніми даними, причиною цунамі міг стати підводний зсув ґрунту на вулкані Анак-Кракатау, розташованому у Зондській протоці між островами Ява і Суматра. 21 грудня ввечері на ньому сталося виверження, яке тривало 2 хвилини 12 секунд. Вулкан викинув у повітря стовбур диму заввишки 400 метрів.
До слова, в Індонезії часто трапляються цунамі, спровоковані виверженням вулканів. Країна розташована у так званому вогняному колі Землі. Востаннє велика вода вкрила індонезійське узбережжя у вересні. Тоді хвиля висотою 3 метри майже вщент зруйнувала курортне містечко Палу на острові Сулавесі. Понад 2 тисячі людей загинули, кілька сотень зникли безвісти.