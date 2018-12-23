Кількість жертв цунамі в Індонезії стрімко збільшується: з’явилось відео моторошного удару води

В результаті цунамі, що накрило Індонезію в ніч на неділю, загинули вже 168 людей, ще 745 постраждали. У мережі з'являються моторошні фото та відео стихії, зокрема – моменту удару хвилі під час концерту в місцевому ресторані.

Відповідне відео опублікувало видання ChannelNewsAsia на своїй сторінці у Twitter.

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24 канал писав, що цунамі відбулося в Зондській протоці, що розділяє індонезійські острови Ява і Суматра, ввечері 22 грудня. Експерти зазначають, що його міг викликати підводний зсув після виверження вулкана Кракатау.

Наразі кількість жертв стрімко зросла – раніше повідомлялося про 20 загиблих та 165 постраждалих. Видання та користувачі продовжують ділитися у соцмережах страшними кадрами стихії. Зокрема, з'явилося відео раптової атаки хвилі на людей, що відвідували концерт.

VIDEO: The moment there was pandemonium after wave crashes into concert at resort in western Java, while Indonesia's #SeventeenBand was performing https://t.co/fIOrsZYUP6



Warning: Some might find this video distressing. pic.twitter.com/Z589A0KuF2 — Channel NewsAsia (@ChannelNewsAsia) 23 грудня 2018 р.

На деяких відео видно наслідки стихії.

Driving past debris from the impact zone of the tsunami in #Anyer. Many local houses are damaged. Note also the wierd color of the sea, never seen it like that. #Indonesia #Tsunami pic.twitter.com/c5ryey6ElO — Øystein L. Andersen (@OysteinLAnderse) 23 грудня 2018 р.

Нагадаємо, що у неділю, 16 грудня, в східній провінції Індонезії Папуа стався сильний землетрус. Епіцентр був розташований приблизно за 144 км на північний захід від столиці провінції Джаяпура, а осередок землетрусу залягав на глибині 80 кілометрів.