Кількість жертв цунамі в Індонезії стрімко збільшується: з’явилось відео моторошного удару води
В результаті цунамі, що накрило Індонезію в ніч на неділю, загинули вже 168 людей, ще 745 постраждали. У мережі з'являються моторошні фото та відео стихії, зокрема – моменту удару хвилі під час концерту в місцевому ресторані.
Відповідне відео опублікувало видання ChannelNewsAsia на своїй сторінці у Twitter.
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24 канал писав, що цунамі відбулося в Зондській протоці, що розділяє індонезійські острови Ява і Суматра, ввечері 22 грудня. Експерти зазначають, що його міг викликати підводний зсув після виверження вулкана Кракатау.
Наразі кількість жертв стрімко зросла – раніше повідомлялося про 20 загиблих та 165 постраждалих. Видання та користувачі продовжують ділитися у соцмережах страшними кадрами стихії. Зокрема, з'явилося відео раптової атаки хвилі на людей, що відвідували концерт.
На деяких відео видно наслідки стихії.
Нагадаємо, що у неділю, 16 грудня, в східній провінції Індонезії Папуа стався сильний землетрус. Епіцентр був розташований приблизно за 144 км на північний захід від столиці провінції Джаяпура, а осередок землетрусу залягав на глибині 80 кілометрів.