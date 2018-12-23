Количество жертв цунами в Индонезии стремительно растет: появилось видео жуткого удара волны
В результате цунами накрывшего Индонезию в ночь на воскресенье, погибли уже 168 человек, еще 745 пострадали. В сети появляются жуткие фото и видео стихии, в частности – момента удара волны во время концерта в местном ресторане.
Соответствующее видео опубликовало издание ChannelNewsAsia на своей странице в Twitter.
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24 канал писал, что цунами произошло в Зондском проливе, разделяющем индонезийские острова Ява и Суматра, вечером 22 декабря. Эксперты отмечают, что ее мог вызвать подводный оползень после извержения вулкана Кракатау.
Сейчас количество жертв стремительно выросло – ранее сообщалось о 20 погибших и 165 пострадавших. Издания и пользователи продолжают делиться в соцсетях страшными кадрами стихии. В частности, появилось видео внезапного удара волны на людей, которые были на концерте.
На некоторых видео видны последствия стихии.
Напомним, что в воскресенье, 16 декабря, в восточной провинции Индонезии Папуа произошло сильное землетрясение. Эпицентр был расположен примерно в 144 км к северо-западу от столицы провинции Джаяпура, а очаг землетрясения залегал на глубине 80 километров.