Количество жертв цунами в Индонезии стремительно растет: появилось видео жуткого удара волны

В результате цунами накрывшего Индонезию в ночь на воскресенье, погибли уже 168 человек, еще 745 пострадали. В сети появляются жуткие фото и видео стихии, в частности – момента удара волны во время концерта в местном ресторане.

Соответствующее видео опубликовало издание ChannelNewsAsia на своей странице в Twitter.

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24 канал писал, что цунами произошло в Зондском проливе, разделяющем индонезийские острова Ява и Суматра, вечером 22 декабря. Эксперты отмечают, что ее мог вызвать подводный оползень после извержения вулкана Кракатау.

Сейчас количество жертв стремительно выросло – ранее сообщалось о 20 погибших и 165 пострадавших. Издания и пользователи продолжают делиться в соцсетях страшными кадрами стихии. В частности, появилось видео внезапного удара волны на людей, которые были на концерте.

VIDEO: The moment there was pandemonium after wave crashes into concert at resort in western Java, while Indonesia's #SeventeenBand was performing https://t.co/fIOrsZYUP6



Warning: Some might find this video distressing. pic.twitter.com/Z589A0KuF2 — Channel NewsAsia (@ChannelNewsAsia) 23 грудня 2018 р.

На некоторых видео видны последствия стихии.

Driving past debris from the impact zone of the tsunami in #Anyer. Many local houses are damaged. Note also the wierd color of the sea, never seen it like that. #Indonesia #Tsunami pic.twitter.com/c5ryey6ElO — Øystein L. Andersen (@OysteinLAnderse) 23 грудня 2018 р.

Напомним, что в воскресенье, 16 декабря, в восточной провинции Индонезии Папуа произошло сильное землетрясение. Эпицентр был расположен примерно в 144 км к северо-западу от столицы провинции Джаяпура, а очаг землетрясения залегал на глубине 80 километров.