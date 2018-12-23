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      Количество жертв цунами в Индонезии стремительно растет: появилось видео жуткого удара волны

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      Появилось жуткое видео цунами в Индонезии
      Появилось жуткое видео цунами в Индонезии / Фото из открытых источников

      В результате цунами накрывшего Индонезию в ночь на воскресенье, погибли уже 168 человек, еще 745 пострадали. В сети появляются жуткие фото и видео стихии, в частности – момента удара волны во время концерта в местном ресторане.

      Соответствующее видео опубликовало издание ChannelNewsAsia на своей странице в Twitter.

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      24 канал писал, что цунами произошло в Зондском проливе, разделяющем индонезийские острова Ява и Суматра, вечером 22 декабря. Эксперты отмечают, что ее мог вызвать подводный оползень после извержения вулкана Кракатау.

      Сейчас количество жертв стремительно выросло – ранее сообщалось о 20 погибших и 165 пострадавших. Издания и пользователи продолжают делиться в соцсетях страшными кадрами стихии. В частности, появилось видео внезапного удара волны на людей, которые были на концерте.

      На некоторых видео видны последствия стихии.

      Напомним, что в воскресенье, 16 декабря, в восточной провинции Индонезии Папуа произошло сильное землетрясение. Эпицентр был расположен примерно в 144 км к северо-западу от столицы провинции Джаяпура, а очаг землетрясения залегал на глубине 80 километров.

      Теги: Индонезия Стихийный бедствия Жертвы
      Источник: 24 Канал
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