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      В Индонезии цунами смыло в океан несколько сотен человек: жуткие детали трагедии

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      Спокойный вечер на курорте превратился для них в кошмар. Внезапное цунами на северном побережье острова Ява смыло в океан несколько сотен людей, машины, деревья и дома.

      Это должен был быть легкий субботний вечер для участников вечеринки в курортном центре Танжунг Лезунг. На берегу Зондского пролива устроили концерт популярной в Индонезии группы Seventeen.

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      Как вдруг, волна просто смыла участников группы со сцены. Позже солист Рифьян Фаджарсия сообщил в соцсетях, что цунами, которое поразило северное побережье острова Ява, унесло жизни басиста и менеджера группы.

      Анди, Хермана и Уджанга не нашли. Остальные находятся в безопасном месте, они получили ранения и переломы костей. Пожалуйста, помолитесь, чтобы нашли мою жену Сару Дилан, Анди, Хермана и Уджанга как можно скорее,
      – отметил солист группы Seventeen.

      Большая волна, которая покрыла часть северного побережья острова Ява, убила несколько сотен человек, десятки пропали без вести. Представители местных властей предупреждают: жертв может быть больше. Сейчас в пораженных районах продолжается поисковая операция.

      Наслідки цунамі в Індонезії
      Последствия цунами в Индонезии

      Число жертв продолжает расти. Обновленная информация по состоянию на 16 часов дня: 222 человека погибли, 843 – получили ранения, 28 пропали без вести, 556 домов повреждены. Эвакуация людей продолжается,
      – ответил представитель агентства по чрезвычайным ситуациям Индонезии Сутопо Пурво.

      Большая вода также повредила линии электропередач, повалила деревья. Главная дорога от города Пандегланг разрушена, а это затрудняет оказание помощи населению.

      По предварительным данным, причиной цунами мог стать подводный оползень на вулкане Анак-Кракатау, расположенном в Зондском проливе между островами Ява и Суматра. 21 декабря вечером на нем произошло извержение, которое длилось 2 минуты 12 секунд. Вулкан выбросил в воздух столб дыма высотой 400 метров.

      К слову, в Индонезии часто случаются цунами, спровоцированные извержениями вулканов. Страна расположена в так называемом огненном круге Земли. Последний раз большая вода покрыла индонезийское побережье в сентябре. Тогда волна высотой в 3 метра почти полностью разрушила курортный городок Палу на острове Сулавеси. Более 2 тысяч человек погибли, несколько сотен пропали без вести.

      Теги: Чрезвычайное происшествие Стихийный бедствия Жертвы Индонезия
      Источник: 24 канал
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