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      Количество погибших от цунами в Индонезии стремительно выросла

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      Жертвы масштабной стихии в Индонезии увеличиваются
      Жертвы масштабной стихии в Индонезии увеличиваются / mirror

      В результате удара цунами по побережью Индонезии число погибших возросло до 281, более 400 человек пропали без вести.

      Об этом сообщило издание Straits Times.

      Читайте также: В Индонезии цунами смыло в океан несколько сотен человек: жуткие детали трагедии

      По последним данным, полученным из районов, расположенных на островах Суматра и Ява, известно, что погиб 281 человек, около 720 получили ранения, еще 408 пропали без вести,
      – представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

      Кроме того, более 4,4 тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за стихии.

      Чиновник также рассказал, что в результате цунами были практически полностью разрушены более 520 домов.

      Напомним, в ночь на 23 декабря по Киеву на Индонезию обрушилось цунами. Специалисты предполагают, что стихию могло спровоцировать извержение вулкана Анак-Кракатау.

      К слову, это уже не первая стихия за последнюю неделю, поразившей эту азиатскую страну. В частности, 16 декабря на востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Также в тот же день на индонезийском острове Сулавеси проснулся один из крупнейших вулканов мира — Сопутан.

      Теги: Жертвы Чрезвычайное происшествие Стихийный бедствия Индонезия
      Источник: 24 Канал
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