Количество погибших от цунами в Индонезии стремительно выросла

В результате удара цунами по побережью Индонезии число погибших возросло до 281, более 400 человек пропали без вести.

Об этом сообщило издание Straits Times.

Читайте также: В Индонезии цунами смыло в океан несколько сотен человек: жуткие детали трагедии

По последним данным, полученным из районов, расположенных на островах Суматра и Ява, известно, что погиб 281 человек, около 720 получили ранения, еще 408 пропали без вести,

– представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

Кроме того, более 4,4 тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за стихии.

Чиновник также рассказал, что в результате цунами были практически полностью разрушены более 520 домов.

Напомним, в ночь на 23 декабря по Киеву на Индонезию обрушилось цунами. Специалисты предполагают, что стихию могло спровоцировать извержение вулкана Анак-Кракатау.



К слову, это уже не первая стихия за последнюю неделю, поразившей эту азиатскую страну. В частности, 16 декабря на востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Также в тот же день на индонезийском острове Сулавеси проснулся один из крупнейших вулканов мира — Сопутан.