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      Індонезію сколихнув потужний землетрус та виверження вулкана: моторошні фото та відео

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      В Індонезії стався потужний землетрус і виверження вулкана
      В Індонезії стався потужний землетрус і виверження вулкана / Фото з відкритих джерел

      У неділю, 16 грудня, в східній провінції Індонезії Папуа стався сильний землетрус. Епіцентр був розташований приблизно за 144 км на північний захід від столиці провінції Джаяпура, а осередок землетрусу залягав на глибині 80 кілометрів.

      Про це повідомляє AP.

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      Так, магнітуда землетрусу склала 6,1 балів у шкалі Ріхтера. Натомість Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) оцінює силу поштовхів у 5,9.

      Інформації про жертв та постраждалих немає.

      Окрім того, 16 грудня на індонезійському острові Сулавесі прокинувся один із найбільших вулканів світу — Сопутан. Виверження сталося вночі, пише агентство Антара.

      За даними геологічного агентства при міністерстві енергетики та мінеральних ресурсів країни, вулкан викинув стовп попелу на висоту понад 4,8 км над рівнем моря. В регіоні існує небезпека сходу гірських потоків. Влада Індонезії закликала місцевих жителів залишатися в своїх будинках і не наближатися до вулкану.

      Очевидці активно публікують відео і фото виверження в мережі.

       

      Теги: Індонезія Стихійні лиха Землетрус Землетрус в Індонезії виверження вулкану
      Джерело: 24 Канал
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