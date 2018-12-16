Індонезію сколихнув потужний землетрус та виверження вулкана: моторошні фото та відео

У неділю, 16 грудня, в східній провінції Індонезії Папуа стався сильний землетрус. Епіцентр був розташований приблизно за 144 км на північний захід від столиці провінції Джаяпура, а осередок землетрусу залягав на глибині 80 кілометрів.

Про це повідомляє AP.

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Так, магнітуда землетрусу склала 6,1 балів у шкалі Ріхтера. Натомість Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) оцінює силу поштовхів у 5,9.

Інформації про жертв та постраждалих немає.

Окрім того, 16 грудня на індонезійському острові Сулавесі прокинувся один із найбільших вулканів світу — Сопутан. Виверження сталося вночі, пише агентство Антара.

За даними геологічного агентства при міністерстві енергетики та мінеральних ресурсів країни, вулкан викинув стовп попелу на висоту понад 4,8 км над рівнем моря. В регіоні існує небезпека сходу гірських потоків. Влада Індонезії закликала місцевих жителів залишатися в своїх будинках і не наближатися до вулкану.

Очевидці активно публікують відео і фото виверження в мережі.