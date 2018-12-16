22:15
16 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Скотчетерапия в России. Суворость Челябинска
      Вєсті Кремля
      19:05, 15 декабря
      Вести. UA. Жир: Исполнение желаний Насирова. Пришелец радикал
      Вєсті.UA
      18:18, 15 декабря
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, 14 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Индонезию всколыхнуло мощное землетрясение и извержение вулкана: жуткие фото и видео

      292 Читати новину українською
      В Индонезии произошло мощное землетрясение и извержение вулкана
      В Индонезии произошло мощное землетрясение и извержение вулкана / Фото из открытых источников

      В воскресенье, 16 декабря, в восточной провинции Индонезии Папуа произошло сильное землетрясение. Эпицентр был расположен примерно в 144 км к северо-западу от столицы провинции Джаяпура, а очаг землетрясения залегал на глубине 80 километров.

      Об этом сообщает AP.

      Читайте также: В Японии произошел взрыв в ресторане: десятки пострадавших – фото и видео

      Так, магнитуда землетрясения составила 6,1 баллов по шкале Рихтера. А Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) оценивает силу толчков в 5,9.

      Информации о жертвах и пострадавших нет.

      Кроме того, 16 декабря на индонезийском острове Сулавеси проснулся один из крупнейших вулканов мира — Сопутан. Извержение произошло ночью, пишет агентство Антара.

      По данным геологического агентства при министерстве энергетики и минеральных ресурсов страны, вулкан выбросил столб пепла на высоту более 4,8 км над уровнем моря. В регионе существует опасность схода горных потоков. Власти Индонезии призвали местных жителей оставаться в своих домах и не приближаться к вулкану.

      Очевидцы активно публикуют видео и фото извержения в сети.

       

      Теги: извержение вулкана Землетрясение в Индонезии Землетрясение Стихийный бедствия Индонезия
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 16 декабря: состоялась пресс-конференция Порошенко и назван главный собор УПЦ
      сегодня , 22:01 Главные новости 16 декабря: состоялась пресс-конференция Порошенко и назван главный собор УПЦ
      34
      Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      14 декабря , 15:05 Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      Євгенія Мазур 3105
      Что подарить на День святого Николая 2018: полезные гаджеты
      сегодня , 20:16 Что подарить на День святого Николая 2018: полезные гаджеты
      469
      Смешные мемы недели: Томос для Насирова и реакция РПЦ на Единую поместную церковь
      сегодня , 20:00 Смешные мемы недели: Томос для Насирова и реакция РПЦ на Единую поместную церковь
      572
      Объявления главы Единой поместной церкви и ультиматум Вашингтона для России – топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 Объявления главы Единой поместной церкви и ультиматум Вашингтона для России – топ-5 видео недели
      418
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Меган Маркл и принц Гарри выбрали роскошную свадебную карету: фото и видео
       3 мая , 11:50
      Как война в Сирии влияет на Путина: меткая карикатура
       17 декабря 2016 , 14:14
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук