Индонезию всколыхнуло мощное землетрясение и извержение вулкана: жуткие фото и видео

В воскресенье, 16 декабря, в восточной провинции Индонезии Папуа произошло сильное землетрясение. Эпицентр был расположен примерно в 144 км к северо-западу от столицы провинции Джаяпура, а очаг землетрясения залегал на глубине 80 километров.

Об этом сообщает AP.

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Так, магнитуда землетрясения составила 6,1 баллов по шкале Рихтера. А Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) оценивает силу толчков в 5,9.

Информации о жертвах и пострадавших нет.

Кроме того, 16 декабря на индонезийском острове Сулавеси проснулся один из крупнейших вулканов мира — Сопутан. Извержение произошло ночью, пишет агентство Антара.

По данным геологического агентства при министерстве энергетики и минеральных ресурсов страны, вулкан выбросил столб пепла на высоту более 4,8 км над уровнем моря. В регионе существует опасность схода горных потоков. Власти Индонезии призвали местных жителей оставаться в своих домах и не приближаться к вулкану.

Очевидцы активно публикуют видео и фото извержения в сети.