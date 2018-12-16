В Японии произошел взрыв в ресторане: десятки пострадавших – фото и видео

На севере Японии в городе Саппоро произошел взрыв в одном из местных ресторанов. Полиция сообщает, что в результате взрыва 41 человек получил ранения, по крайней мере один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Japan Times.

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Местные службы спасения получили сообщение о том, что взрыв произошел в воскресенье 16 декабря в 20:30 по местному времени. Пока причина взрыва не установлена. Есть предположение, что произошел взрыв газа, однако эта информация пока никак не подтверждена.

Известно, что в районе, где произошел инцидент, находится большое количество как жилых домов, так и ресторанов. Более того, район Тойохира расположен всего в нескольких километрах от центра города.

Правоохранители перекрыли улицы возле ресторана – полиция опасается новых взрывов.

Спасатели ликвидируют последствия взрыва ресторана в Японии//Фото: Japan Times​

Один из свидетелей происшествия говорит, что звук взрыва был похож на удар молнии. Другие рассказали, что видели много жертв, и что из-за взрыва в зданиях вблизи разбивались окна.