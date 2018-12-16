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      В России в многоэтажке произошел взрыв газа: есть жертвы

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      Около полуночи 16 декабря по местному времени в российской Вологде в одной из квартир жилой многоэтажки произошел взрыв бытового газа. В результате один человек погиб и еще несколько пострадали.

      Как пишет местное издание "Онлайн Вологда", взрыв произошел на пятом последнем этаже, в результате чего здание получило серьезные повреждения  по меньшей мере одна квартира разрушена, а также частично завалена крыша (обвалились потолочные перекрытия на площади в 30 квадратных метров) и разрушены два балкона. Кроме того, обломки здания повредили припаркованные снизу автомобили, пожара нет.

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      Взрыв, Вологда. Россия, газ, дом
      В результате взрыва пострадали припаркованные снизу автомобили 

      Чрезвычайники изданию рассказали, что в результате погибла женщина и еще есть пострадавшие, однако их точное количество пока выясняется. Также в МЧС РФ говорят, что им пришлось в доме перекрыть газ.

      По предварительной информации, женщина умерла в машине скорой помощи, она является одной из семи пострадавших, передает ТАСС . Информационное агентство "РИА Новости", со своей стороны, сообщает, что два человека находятся в тяжелом состоянии. Зато ресурс Vologda Poisk отмечает, что как раз и были госпитализированы два человека и еще четырем помощь была оказана на месте.

      Взрыв, Вологда. Россия, газ, дом
      Взрыв произошел в одной из квартир на последнем 5-м этаже 

      "Дом тряхнуло так, что чуть не упал со стула. Но вокруг ничего такого не видно, значит взрыв был очень мощным, и он – не близко от нас", рассказал один из очевидцев.

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      Добавим, что 30 жителей пострадавшего дома и соседнего подъезда эвакуировали: их планируют переместить в пункт временного размещения.

      Взрыв, Вологда. Россия, газ, дом
      Чрезвычайники эвакуировали жителей пострадавшего дома и соседногот подъезда

      На месте работали 7 единиц техники и 19 спасателей, также привлекают дополнительные силы. 

      Видео с места взрыва в многоэтажке в Вологде

       

      "По непроверенной информации, в квартире проходил ремонт, и рабочие, которые устанавливали натяжной потолок, оставили баллон в комнате. Возможно это и стало причиной взрыва. Так как баллон, заправленный на холоде после того, как его внесут в теплое помещение может сдетонировать", убеждают местные журналисты. 

      Напомним, 14 декабря в Фастове Киевской области произошел взрыв газа в пятиэтажном доме. В результате инцидента разрушились третий, четвертый и пятый этажи. По словам спасателей, после взрыва возгорания не было. Дом полностью отключен от электро-, газо- и теплоснабжения. Известно о 27 разрушенных квартирах, в которых проживало 63 человека.

      Теги: Жертвы Взрыв Фотоновости Опрос 24 Новости России
      Источник: 24 Канал
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