В России в многоэтажке произошел взрыв газа: есть жертвы

Около полуночи 16 декабря по местному времени в российской Вологде в одной из квартир жилой многоэтажки произошел взрыв бытового газа. В результате один человек погиб и еще несколько пострадали.

Как пишет местное издание "Онлайн Вологда" , взрыв произошел на пятом последнем этаже , в результате чего здание получило серьезные повреждения – по меньшей мере одна квартира разрушена, а также частично завалена крыша (обвалились потолочные перекрытия на площади в 30 квадратных метров) и разрушены два балкона. Кроме того, обломки здания повредили припаркованные снизу автомобили, пожара нет.

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В результате взрыва пострадали припаркованные снизу автомобили

Чрезвычайники изданию рассказали, что в результате погибла женщина и еще есть пострадавшие, однако их точное количество пока выясняется. Также в МЧС РФ говорят, что им пришлось в доме перекрыть газ.

По предварительной информации, женщина умерла в машине скорой помощи, она является одной из семи пострадавших, передает ТАСС . Информационное агентство "РИА Новости", со своей стороны, сообщает, что два человека находятся в тяжелом состоянии. Зато ресурс Vologda Poisk отмечает, что как раз и были госпитализированы два человека и еще четырем помощь была оказана на месте.



Взрыв произошел в одной из квартир на последнем 5-м этаже

"Дом тряхнуло так, что чуть не упал со стула. Но вокруг ничего такого не видно, значит взрыв был очень мощным, и он – не близко от нас", – рассказал один из очевидцев.

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Добавим, что 30 жителей пострадавшего дома и соседнего подъезда эвакуировали : их планируют переместить в пункт временного размещения.



Чрезвычайники эвакуировали жителей пострадавшего дома и соседногот подъезда

На месте работали 7 единиц техники и 19 спасателей, также привлекают дополнительные силы.

Видео с места взрыва в многоэтажке в Вологде

"По непроверенной информации, в квартире проходил ремонт, и рабочие, которые устанавливали натяжной потолок, оставили баллон в комнате. Возможно это и стало причиной взрыва. Так как баллон, заправленный на холоде после того, как его внесут в теплое помещение может сдетонировать", – убеждают местные журналисты.

Напомним, 14 декабря в Фастове Киевской области произошел взрыв газа в пятиэтажном доме. В результате инцидента разрушились третий, четвертый и пятый этажи. По словам спасателей, после взрыва возгорания не было. Дом полностью отключен от электро-, газо- и теплоснабжения. Известно о 27 разрушенных квартирах, в которых проживало 63 человека.