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      Аварія на газопроводі сталася у Росії: промовисті фото та відео пекельної ситуації

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      У Рязанській області РФ унаслідок аварії загорівся газопровід
      У Рязанській області РФ унаслідок аварії загорівся газопровід / "62 Инфо"

      Увечері 3 листопада у Рязанській області Росії стався прорив магістрального газогону, внаслідок чого розпочалася пожежа.

      Про це повідомляє інформаційна агенція ТАСС з посиланням на екстрені служби.

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      Аварія, газогін, Рязанська область, Газпром, аварія, надзвичайна ситуація
      У Рязанській області внаслідок прориву на газопроводі сталася пожежа

      Як розповів співрозмовник ресурсу, аварія на газогоні сталася у селі Унгор Путятінського району. За його словами, внаслідок інциденту потерпілих і жертв немає.

      У Рязанській області Росії на газогоні сталася пожежа: дивіться відео 

      Водночас у Головному управлінні МНС у Рязанській області підтвердили цю інформацію та зауважили, що загрози сусіднім населеним пунктам немає.

      Аварія, газогін, Рязанська область, Газпром, аварія, надзвичайна ситуація
      На місці пожежі на газогоні працюють надзвичайники 

      "Засувки на газопроводі перекрито, йде планове вигоряння газу в трубах. Опісля спеціальні служби розпочнуть ремонт на місці прориву. Наразі працюють 24 людини, задіяно 10 одиниць техніки. На місці пожежі сталося загоряння трави, воно ліквідовано, вогонь не торкнувся лісу, що розташовується поруч", – зазначили у прес-службі відомства.

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      Відео пожежі на магістральному газопроводі у Росії 

      Крім того, надзвичайники додали, що пожежа не вплинула на газопостачання житлових будинків і підприємств регіону.

      Аварія, газогін, Рязанська область, Газпром, аварія, надзвичайна ситуація
      У МНС РФ кажуть, що загрози населеним пунктам немає 

      До слова, це магістральний газопровід належить компанії "Газпром трансгаз Москва".

      Аварія, газогін, Рязанська область, Газпром, аварія, надзвичайна ситуація
      газопровід належить компанії "Газпром трансгаз Москва"

      Тим часом, користувачі у мережі почали викладати фото та відео з місця надзвичайної ситуації.

      Нагадаємо, 1 листопада на Рівненщині загорівся дизельний поїзд "Удрицьк–Сарни–Здолбунів", який перевозив пасажирів. На момент загорання люди перебували у вагоні міжміського потяга, проте вчасно всвтигли вийти з нього. 

      Теги: Новини Росії Газпром Надзвичайні ситуації Катастрофа Пожежа
      Джерело: 24 Канал
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