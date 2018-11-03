Аварія на газопроводі сталася у Росії: промовисті фото та відео пекельної ситуації

Увечері 3 листопада у Рязанській області Росії стався прорив магістрального газогону, внаслідок чого розпочалася пожежа.

Про це повідомляє інформаційна агенція ТАСС з посиланням на екстрені служби.

Читайте також: Під Санкт-Петербургом на заводі піротехніки стався потужний вибух: фото та відео



У Рязанській області внаслідок прориву на газопроводі сталася пожежа

Як розповів співрозмовник ресурсу, аварія на газогоні сталася у селі Унгор Путятінського району. За його словами, внаслідок інциденту потерпілих і жертв немає.

У Рязанській області Росії на газогоні сталася пожежа: дивіться відео

Водночас у Головному управлінні МНС у Рязанській області підтвердили цю інформацію та зауважили, що загрози сусіднім населеним пунктам немає.



На місці пожежі на газогоні працюють надзвичайники

"Засувки на газопроводі перекрито, йде планове вигоряння газу в трубах. Опісля спеціальні служби розпочнуть ремонт на місці прориву. Наразі працюють 24 людини, задіяно 10 одиниць техніки. На місці пожежі сталося загоряння трави, воно ліквідовано, вогонь не торкнувся лісу, що розташовується поруч", – зазначили у прес-службі відомства.

Читайте також: Масштабна пожежа на заводі в Росії може обернутися екологічною катастрофою

Відео пожежі на магістральному газопроводі у Росії

Крім того, надзвичайники додали, що пожежа не вплинула на газопостачання житлових будинків і підприємств регіону.



У МНС РФ кажуть, що загрози населеним пунктам немає

До слова, це магістральний газопровід належить компанії "Газпром трансгаз Москва".



газопровід належить компанії "Газпром трансгаз Москва"

Тим часом, користувачі у мережі почали викладати фото та відео з місця надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, 1 листопада на Рівненщині загорівся дизельний поїзд "Удрицьк–Сарни–Здолбунів", який перевозив пасажирів. На момент загорання люди перебували у вагоні міжміського потяга, проте вчасно всвтигли вийти з нього.