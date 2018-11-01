На Рівненщині загорівся поїзд із пасажирами: шокуючі фото та відео пожежі

На Рівненщині 1 листопада загорівся дизельний поїзд "Удрицьк–Сарни–Здолбунів", який перевозив пасажирів. На момент загорання люди перебували у вагоні міжміського потяга, проте ще до приїзду рятувальників вийшли із нього.

Про це інформує прес-служба ДСНС України у Рівненській області.

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Рятувальники зазначають, що надзвичайна подія трапилась, коли поїзд перебував на станції Моквин, що у Костопільському районі.

Повністю ліквідувати пожежу вогнеборцям вдалось більш, ніж за годину. Для її гасіння навіть довелось застосувати пожежний поїзд "Укрзалізниці". На щастя, в результаті займання ніхто не постраждав.

Що могло послужити причиною займання поки невідомо

У мережі з'явились фото та відео з місця інциденту.





Пожежа у міжміському поїзді на Рівненщині