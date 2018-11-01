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      На Рівненщині загорівся поїзд із пасажирами: шокуючі фото та відео пожежі

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      Пожежа у пасажирському поїзді на Рівненщині
      Пожежа у пасажирському поїзді на Рівненщині / rivne.dsns

      На Рівненщині 1 листопада загорівся дизельний поїзд "Удрицьк–Сарни–Здолбунів", який перевозив пасажирів. На момент загорання люди перебували у вагоні міжміського потяга, проте ще до приїзду рятувальників вийшли із нього.

      Про це інформує прес-служба ДСНС України у Рівненській області.

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      Рятувальники зазначають, що надзвичайна подія трапилась, коли поїзд перебував на станції Моквин, що у Костопільському районі.

      Повністю ліквідувати пожежу вогнеборцям вдалось більш, ніж за годину. Для її гасіння навіть довелось застосувати пожежний поїзд "Укрзалізниці". На щастя, в результаті займання ніхто не постраждав.

      Що могло послужити причиною займання поки невідомо

      У мережі з'явились фото та відео з місця інциденту.

      пожежа Рівне поїзд
      пожежа Рівне
      Пожежа у міжміському поїзді на Рівненщині

       

      Теги: Новини України ДСНС Рівне Укрзалізниця залізниця Пожежа Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 канал
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