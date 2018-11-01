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      На Ровненщине загорелся поезд с пассажирами: шокирующие фото и видео пожара

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      Пожар в пассажирском поезде на Ровненщине
      Пожар в пассажирском поезде на Ровненщине / rivne.dsns

      На Ровненщине 1 ноября загорелся дизельный поезд "Удрицк-Сарны-Здолбунов", который перевозил пассажиров. На момент возгорания люди находились в вагоне междугородного поезда, однако еще до приезда спасателей вышли из него.

      Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Ровненской области.

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      Спасатели отмечают, что чрезвычайное происшествие произошло, когда поезд находился на станции Моквин, что в Костопольском районе.

      Полностью ликвидировать пожар пожарным удалось более чем за час. Для его тушения даже пришлось применить пожарный поезд "Укрзализныци". К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.

      Что могло послужить причиной возгорания пока неизвестно

      В сети появились фото и видео с места инцидента.

      пожежа Рівне поїзд
      пожежа Рівне
      Пожар в междугородном поезде на Ровненщине

       

      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Пожар железная дорога Укрзализниця Ровно ГСЧС
      Источник: 24 канал
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