На Ровненщине загорелся поезд с пассажирами: шокирующие фото и видео пожара
На Ровненщине 1 ноября загорелся дизельный поезд "Удрицк-Сарны-Здолбунов", который перевозил пассажиров. На момент возгорания люди находились в вагоне междугородного поезда, однако еще до приезда спасателей вышли из него.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Ровненской области.
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Спасатели отмечают, что чрезвычайное происшествие произошло, когда поезд находился на станции Моквин, что в Костопольском районе.
Полностью ликвидировать пожар пожарным удалось более чем за час. Для его тушения даже пришлось применить пожарный поезд "Укрзализныци". К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.
Что могло послужить причиной возгорания пока неизвестно
В сети появились фото и видео с места инцидента.
Пожар в междугородном поезде на Ровненщине