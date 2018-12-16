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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      У Росії у багатоповерхівці стався вибух газу: є жертви

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      У Росії у багатоповерхівці стався вибух газу: є жертви

      Близько опівночі 16 грудня за місцевим часом у російській Вологді у одній із квартир жилої багатоповерхівки стався вибух побутового газую У результаті одна людина загинула та ще кілька постраждали.

      Як пише місцеве видання "Онлайн Вологда", вибух стався на п’ятому останньому поверсі, внаслідок чого будівля зазнала серйозних пошкоджень – щонайменше одну квартиру зруйновано, а також частково завалено дах (обвалилися стельові перекриття на площі у 30 квадратних метрів) та зруйновано два балкони. Крім того, уламки будівлі пошкодили припарковані знизу автомобілі. Натомість пожежі немає.

      Надзвичайники виданню розповіли, що у результаті загинула жінка та є ще потерпілі, однак їхня точна кількість наразі з’ясовується. Також у МНС РФ кажуть, що їм довелося у будинку перекрити газ.

      За попередньою інформацію, жінка померла в машині швидкої допомоги, вона є однієї із семи потерпілих, передає ТАСС. Інформаційна агенція "РИА Новости", зі свого боку, повідомляє, що дві особи перебувають у важкому стані.

      "Будинок трусонуло так, що мало не впав зі стільця. Але навколо нічого такого не видно, отже вибух був дуже потужним, і він – не близько від нас", – розповів один із очевидців.

      Додамо, що 30 мешканців постраждалого будинку та сусіднього під’їзду евакуювали: їх планують перемістити в пункт тимчасового розміщення.

      На місці працювали 7 одиниць техніки та 19 рятувальників, також залучають додаткові сили

      Теги: Опитування 24
      Джерело: 24 Канал
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