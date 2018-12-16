У Росії у багатоповерхівці стався вибух газу: є жертви

Близько опівночі 16 грудня за місцевим часом у російській Вологді у одній із квартир жилої багатоповерхівки стався вибух побутового газую У результаті одна людина загинула та ще кілька постраждали.

Як пише місцеве видання "Онлайн Вологда", вибух стався на п’ятому останньому поверсі, внаслідок чого будівля зазнала серйозних пошкоджень – щонайменше одну квартиру зруйновано, а також частково завалено дах (обвалилися стельові перекриття на площі у 30 квадратних метрів) та зруйновано два балкони. Крім того, уламки будівлі пошкодили припарковані знизу автомобілі. Натомість пожежі немає.

Надзвичайники виданню розповіли, що у результаті загинула жінка та є ще потерпілі, однак їхня точна кількість наразі з’ясовується. Також у МНС РФ кажуть, що їм довелося у будинку перекрити газ.

За попередньою інформацію, жінка померла в машині швидкої допомоги, вона є однієї із семи потерпілих, передає ТАСС. Інформаційна агенція "РИА Новости", зі свого боку, повідомляє, що дві особи перебувають у важкому стані.

"Будинок трусонуло так, що мало не впав зі стільця. Але навколо нічого такого не видно, отже вибух був дуже потужним, і він – не близько від нас", – розповів один із очевидців.

Додамо, що 30 мешканців постраждалого будинку та сусіднього під’їзду евакуювали: їх планують перемістити в пункт тимчасового розміщення.

На місці працювали 7 одиниць техніки та 19 рятувальників, також залучають додаткові сили