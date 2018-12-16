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      У Японії стався вибух у ресторані: десятки постраждалих – фото і відео

      560 Читать новость на русском
      У Японії стався вибух у ресторані: десятки постраждалих
      У Японії стався вибух у ресторані: десятки постраждалих / japantimes.co.jp

      На півночі Японії у місті Саппоро стався вибух в одному з місцевих ресторанів. Поліція повідомляє, що внаслідок вибуху 41 людина отримала поранення, принаймні один з постраждалих перебуває у важкому стані.

      Про це повідомляє Japan Times.

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      Місцеві служби порятунку отримали повідомлення про те, що вибух стався у неділю 16 грудня о 20:30 за місцевим часом. Наразі причина вибуху не встановлена. Є припущення, що стався вибух газу, однак ця інформація наразі ніяк не підтверджена.

      Відомо, що в районі, де стався інцидент, розташована велика кількість як житлових будинків, так і ресторанів. Більше того, район Тойохіра розташований всього у кількох кілометрах від центру міста.

      Правоохоронці перекрили вулиці поблизу ресторану – поліція побоюється нових вибухів.

      вибух в японії
      Рятувальники ліквідують наслідки вибуху ресторану в Японії//Фото: Japan Times

      Один зі свідків події каже, що звук вибуху був схожим на удар блискавки. Інші розповіли, що бачили багато жертв, і що через вибух в будівлях поблизу порозбивалися вікна.

       

      Теги: Вибух Японія
      Джерело: 24 Канал
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