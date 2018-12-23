Цунами в Индонезии: появилось предостережение от МИД Украины

В Министерстве иностранных дел рекомендуют украинцам воздержаться от поездок в Индонезию, а именно на побережье провинций Лампунг и Бантен, включая популярные туристические объекты вдоль береговой линии города Аньер.

Как сообщает Департамент консульской службы ведомства, такие рекомендации связаны с цунами в Зондском проливе, в результате чего 22 декабря пострадали вышеуказанные регионы.

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"В связи с цунами 22 декабря в Зондском проливе, которое поразило побережье провинций Лампунг и Бантен, включительно с популярными туристическими объектами вдоль береговой линии города Аньер, и привело к человеческим жертвам и повреждению объектов инфраструктуры, а также усилению активности вулкана Анак Кракатау, рекомендуем гражданам Украины воздержаться от посещения указанных территорий", – отмечают в МИД.

Кроме того, тем, кто оказался в зоне бедствия, дипломаты советуют "неукоснительно следовать указаниям местных органов власти и спасательных служб относительно мер безопасности, внимательно следить за их сообщениями".

Рекомендуем при первой возможности уведомить о себе Посольство Украины в Республике Индонезия (телефон "горячей линии" +628788-489-0918, электронная почта: [email protected]) и родных. В случае наличия информации о необходимости оказания помощи гражданам Украины в зоне стихийного бедствия, просим безотлагательно обращаться по вышеприведенным контактным данным Посольства Украины в Республике Индонезия или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 044 238 16 57, электронная почта – [email protected],

– заключают в Департаменте консульской службы.

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Напомним, в ночь на 23 декабря по Киеву Индонезию поразило цунами, в результате чего, по последним данным, по меньшей мере 222 человека погибли и еще около 180 получили ранения. Специалисты предполагают, что стихию могло спровоцировать извержение вулкана Анак-Кракатау.



К слову, это уже не первая стихия за последнюю неделю, которая поразила эту азиатскую страну. В частности, 16 декабря на востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Также в тот же день на индонезийском острове Сулавеси проснулся один из крупнейших вулканов мира — Сопутан.