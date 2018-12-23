После ужасного цунами Индонезию всколыхнуло землетрясение: подробности

Менее чем через 24 часа после смертоносного цунами, которое ударило по Индонезии, страну всколыхнуло землетрясение магнитудой 5.

Об этом сообщает Mirror.

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Землетрясение произошло в индонезийском городе Тику, на острове Западная Суматра, менее чем через 24 часа после цунами, обрушившегося 22 декабря,

— говорится в сообщении.

Известно, что землетрясение магнитудой 5 баллов произошло на глубине 105,8 километров. О жертвах пока неизвестно.

Отметим, что в отечественном МИД рекомендуют украинцам воздержаться от поездок в Индонезию, а именно на побережье провинций Лампунг и Бантен, включая популярные туристические объекты вдоль береговой линии города Аньер.

Напомним, в ночь на 23 декабря по Киеву на Индонезию обрушилось цунами, в результате чего, по последним данным, не менее 222 человек погибли и около 180 получили ранения. Специалисты предполагают, что стихию могло спровоцировать извержение вулкана Анак-Кракатау.



К слову, это уже не первая стихия за последнюю неделю, поразившей эту азиатскую страну. В частности, 16 декабря на востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Также в тот же день на индонезийском острове Сулавеси проснулся один из крупнейших вулканов мира — Сопутан.