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      После ужасного цунами Индонезию всколыхнуло землетрясение: подробности

      16 Читати новину українською
      Нанесенный ущерб в результате цунами в Индонезии
      Нанесенный ущерб в результате цунами в Индонезии / Фото из открытых источников

      Менее чем через 24 часа после смертоносного цунами, которое ударило по Индонезии, страну всколыхнуло землетрясение магнитудой 5.

      Об этом сообщает Mirror.

      Читайте также: В Индонезии цунами смыло в океан несколько сотен человек: жуткие детали трагедии

      Землетрясение произошло в индонезийском городе Тику, на острове Западная Суматра, менее чем через 24 часа после цунами, обрушившегося 22 декабря,
      — говорится в сообщении.

      Известно, что землетрясение магнитудой 5 баллов произошло на глубине 105,8 километров. О жертвах пока неизвестно.

      Отметим, что в отечественном МИД рекомендуют украинцам воздержаться от поездок в Индонезию, а именно на побережье провинций Лампунг и Бантен, включая популярные туристические объекты вдоль береговой линии города Аньер.

      Напомним, в ночь на 23 декабря по Киеву на Индонезию обрушилось цунами, в результате чего, по последним данным, не менее 222 человек погибли и около 180 получили ранения. Специалисты предполагают, что стихию могло спровоцировать извержение вулкана Анак-Кракатау.

      К слову, это уже не первая стихия за последнюю неделю, поразившей эту азиатскую страну. В частности, 16 декабря на востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Также в тот же день на индонезийском острове Сулавеси проснулся один из крупнейших вулканов мира — Сопутан.

      Теги: Индонезия Землетрясение Стихийный бедствия
      Источник: 24 Канал
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