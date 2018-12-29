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      Филиппины всколыхнуло мощное землетрясение: фото

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      Филиппины всколыхнуло мощное землетрясение
      Филиппины всколыхнуло мощное землетрясение / Фото из открытых источников

      Утром, 29 декабря, Филиппины потрясло мощное землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр подземных толчков был расположен за 84 км на юго-восток от города Пундагитан на острове Минданао.

      Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

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      Подземные толчки произошли на глубине 59 километров. Вибрации ощущались в радиусе 250 километров.

      Официальных данных о последствиях землетрясения, в частности разрушениях или жертвах, пока не поступало.

      Угроза цунами существует для частей Тихого океана, расположенных в пределах 300 километров от эпицентра толчков. Огромные волны могут задеть берега Индонезии и Филиппин. В то же время, угрозы цунами для Гавайев нет.

      Однако на фото, которые пользователи публикуют в соцсетях, видно, что на острове Минданао повреждены линии электропередач.

       

      Напомним, в ночь на 23 декабря Индонезию поразило цунами, в результате чего, по последним данным, по меньшей мере 222 человека погибли и еще около 180 получили ранения. Специалисты предполагают, что стихию могло спровоцировать извержение вулкана Анак-Кракатау.

      Теги: Стихийный бедствия Землетрясение Филиппины
      Источник: 24 Канал
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