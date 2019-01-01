Разрушительный циклон в Филиппинах затопил 100 районов страны: число жертв возросло
Из-за мощного тропического циклона "Усман", что пришел в Филиппины в пятницу, 30 декабря, увеличилось количество жертв – на данный момент известно о гибели по меньшей мере 75 человек и пострадавших 45 тысячах семей.
Об этом сообщает сайт CNN.
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Циклон "Усман", сопровождающийся мощными грозами, ливнями и штормовыми ветрами, нанес значительный ущерб сельскому хозяйству Филиппин. Сейчас по меньшей мере 100 районов страны затоплены, а 41 дорога и 3 моста недоступны.
Циклон затопил 100 районов Филиппин
Многие из пострадавших районов лишены электроэнергии, пострадало более 190 тысяч человек. Поисковые и спасательные операции продолжаются, и местные чиновники заявили, что количество жертв может возрасти.
Напомним, утром 29 декабря Филиппины потрясло мощное землетрясение магнитудой 7,2. После землетрясения на Филиппины обрушился шторм, обе стихии спровоцировали оползни. Многие разрушенные районы ушли под воду.