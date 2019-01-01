Разрушительный циклон в Филиппинах затопил 100 районов страны: число жертв возросло

Из-за мощного тропического циклона "Усман", что пришел в Филиппины в пятницу, 30 декабря, увеличилось количество жертв – на данный момент известно о гибели по меньшей мере 75 человек и пострадавших 45 тысячах семей.

Об этом сообщает сайт CNN.

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Циклон "Усман", сопровождающийся мощными грозами, ливнями и штормовыми ветрами, нанес значительный ущерб сельскому хозяйству Филиппин. Сейчас по меньшей мере 100 районов страны затоплены, а 41 дорога и 3 моста недоступны.



Циклон затопил 100 районов Филиппин

Многие из пострадавших районов лишены электроэнергии, пострадало более 190 тысяч человек. Поисковые и спасательные операции продолжаются, и местные чиновники заявили, что количество жертв может возрасти.

LOOK: Floods hit Buhi, Camarines Sur due to LPA (previously known as Tropical Depression 'Usman') https://t.co/sDo55hwVGt pic.twitter.com/VS2FPYtSBp — CNN Philippines (@cnnphilippines) 30 грудня 2018 р.

Напомним, утром 29 декабря Филиппины потрясло мощное землетрясение магнитудой 7,2. После землетрясения на Филиппины обрушился шторм, обе стихии спровоцировали оползни. Многие разрушенные районы ушли под воду.