После разрушительного землетрясения на Филиппины обрушился мощный шторм, много погибших: фото
После землетрясения Филиппины поглотил шторм. Число жертв последнего – 22 человека. Также обе стихии спровоцировали оползни.
Об этом сообщает Aljazeera.
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Многие разрушенные районы ушли под воду. В некоторых районах уровень воды достигает даже крыш.
Власти проводят эвакуацию людей из наиболее опасных районов. Людей вывозят даже военными лодками.
Напомним, утром 29 декабря Филиппины всколыхнул мощное землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр подземных толчков находился в 84 километрах к юго-востоку от города Пундагитан на острове Минданао. Подземные толчки произошли на глубине 59 километров. Вибрации ощущались в радиусе 250 километров.
Источник: 24 Канал
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