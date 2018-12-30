После разрушительного землетрясения на Филиппины обрушился мощный шторм, много погибших: фото

После землетрясения Филиппины поглотил шторм. Число жертв последнего – 22 человека. Также обе стихии спровоцировали оползни.

Об этом сообщает Aljazeera.

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Многие разрушенные районы ушли под воду. В некоторых районах уровень воды достигает даже крыш.

Власти проводят эвакуацию людей из наиболее опасных районов. Людей вывозят даже военными лодками.

Storm Kicks off Deadly Floods, Landslides in Philippines VOA News At least 22 people have died because of landslides and flooding triggered by a tropical cyclone that brought heavy rains to central Philippines, a disaster agency ... https://t.co/d8JSh2KXco pic.twitter.com/jSyiaAwG0V — Weather iCom (@Themebar) 30 грудня 2018 р.

Yesterday a storm just entered Philippines and hit my hometown. Flashfloods and landslides were and are still everywhere. Some people lost their home and even lost their lives. #PrayforBicol pic.twitter.com/1v4qfSCN9k — jàné RTpls (@janetaetae) 30 грудня 2018 р.

Напомним, утром 29 декабря Филиппины всколыхнул мощное землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр подземных толчков находился в 84 километрах к юго-востоку от города Пундагитан на острове Минданао. Подземные толчки произошли на глубине 59 километров. Вибрации ощущались в радиусе 250 километров.