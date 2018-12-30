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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Після руйнівного землетрусу Філіппіни накрив потужний шторм, багато загиблих: фото

      417 Читать новость на русском
      Шторм на Філіппінах
      Шторм на Філіппінах / today.ng

      Після землетрусу Філіппіни поглинув шторм. Кількість жертв останнього – 22 людини. Також обидві стихії спровокували зсуви ґрунту.

      Про це повідомляє Aljazeera.

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      Багато зруйнованих районів пішли під воду. У деяких районах рівень води сягає навіть дахів. 

      Влада проводить евакуацію людей з найбільш небезпечних районів. Людей вивозять навіть військовими човнами. 

      Нагадаємо, вранці 29 грудня Філіппіни сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,2. Епіцентр підземних поштовхів був розташований за 84 кілометри на південний-схід від міста Пундагітан на острові Мінданао. Підземні поштовхи сталися на глибині 59 кілометрів. Вібрації відчувалися в радіусі 250 кілометрів.

      Теги: Жертви Філіппіни Стихійні лиха Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 Канал
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