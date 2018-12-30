Після руйнівного землетрусу Філіппіни накрив потужний шторм, багато загиблих: фото

Після землетрусу Філіппіни поглинув шторм. Кількість жертв останнього – 22 людини. Також обидві стихії спровокували зсуви ґрунту.

Про це повідомляє Aljazeera.

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Багато зруйнованих районів пішли під воду. У деяких районах рівень води сягає навіть дахів.

Влада проводить евакуацію людей з найбільш небезпечних районів. Людей вивозять навіть військовими човнами.

Storm Kicks off Deadly Floods, Landslides in Philippines VOA News At least 22 people have died because of landslides and flooding triggered by a tropical cyclone that brought heavy rains to central Philippines, a disaster agency ... https://t.co/d8JSh2KXco pic.twitter.com/jSyiaAwG0V — Weather iCom (@Themebar) 30 грудня 2018 р.

Yesterday a storm just entered Philippines and hit my hometown. Flashfloods and landslides were and are still everywhere. Some people lost their home and even lost their lives. #PrayforBicol pic.twitter.com/1v4qfSCN9k — jàné RTpls (@janetaetae) 30 грудня 2018 р.

Нагадаємо, вранці 29 грудня Філіппіни сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,2. Епіцентр підземних поштовхів був розташований за 84 кілометри на південний-схід від міста Пундагітан на острові Мінданао. Підземні поштовхи сталися на глибині 59 кілометрів. Вібрації відчувалися в радіусі 250 кілометрів.