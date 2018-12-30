Після руйнівного землетрусу Філіппіни накрив потужний шторм, багато загиблих: фото
Після землетрусу Філіппіни поглинув шторм. Кількість жертв останнього – 22 людини. Також обидві стихії спровокували зсуви ґрунту.
Про це повідомляє Aljazeera.
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Багато зруйнованих районів пішли під воду. У деяких районах рівень води сягає навіть дахів.
Влада проводить евакуацію людей з найбільш небезпечних районів. Людей вивозять навіть військовими човнами.
Нагадаємо, вранці 29 грудня Філіппіни сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,2. Епіцентр підземних поштовхів був розташований за 84 кілометри на південний-схід від міста Пундагітан на острові Мінданао. Підземні поштовхи сталися на глибині 59 кілометрів. Вібрації відчувалися в радіусі 250 кілометрів.
Джерело: 24 Канал
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