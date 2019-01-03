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      Скільки українців скористалися безвізовим режимом: цікаві дані

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      Скільки українців скористалися безвізом: цікаві дані
      Скільки українців скористалися безвізом: цікаві дані / Фото з відкритих джерел

      Два мільйони українців уже скористалися безвізовим режимом з Європейським Союзом.

      Про повідомив президент Петро Порошенко на своїй Facebook-сторінці.

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      Петро Порошенко нагадав, що Україна має безвізовий режим з більш ніж ста країнами світу.

      Два мільйони українців уже скористалися безвізовим режимом з ЄС! Безвіз працює! І ми продовжуємо відкривати світ для України, а Україна – для світ,
      – написав Порошенко.

      Нагадаємо, що в українському МЗС просять українців, які збиралися відвідати Таїланд, відкласти свою поїздку. У відомстві попереджають про тайфун, який наближається до екзотичної країни.

      Теги: Новини України Безвізовий режим Євросоюз Петро Порошенко
      Джерело: 24 Канал
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