Скільки українців скористалися безвізовим режимом: цікаві дані
Два мільйони українців уже скористалися безвізовим режимом з Європейським Союзом.
Про повідомив президент Петро Порошенко на своїй Facebook-сторінці.
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Петро Порошенко нагадав, що Україна має безвізовий режим з більш ніж ста країнами світу.
Два мільйони українців уже скористалися безвізовим режимом з ЄС! Безвіз працює! І ми продовжуємо відкривати світ для України, а Україна – для світ,
– написав Порошенко.
Нагадаємо, що в українському МЗС просять українців, які збиралися відвідати Таїланд, відкласти свою поїздку. У відомстві попереджають про тайфун, який наближається до екзотичної країни.
Джерело: 24 Канал
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