З нового року Україна не оформлюватиме візи для іноземців в аеропортах

З вівторка, 1 січня, Міністерство закордонних справ України розширить функціонал електронної візи і припинить оформлення віз іноземцям після прибуття в країну у міжнародних аеропортах.

Про це в інтерв'ю "Лівому берегу" розповів державний секретар МЗС України Андрій Заяць.

"З 1 січня припиняється оформлення віз у міжнародних аеропортах і розширюється функціонал електронної візи", – сказав Заяць.

Читайте також: До яких країн жителі України у 2019 році зможуть їхати без закордонного паспорта

Варто зауважити, що 1 січня 2019 року ставка консульського збору за оформлення електронних віз для в’їзду в Україну збільшиться з 65 до 85 доларів.

Крім того, розширено перелік підстав для оформлення електронних віз. Тепер на додаток до ділової та туристичної мети в’їзду запроваджуються е-візи для поїздок в Україну з приватною метою, для лікування, провадження діяльності у сфері культури, науки, освіти, спорту, а також представникам ЗМІ.

Нагадаємо, з 4 квітня в Україні запустили сервіс онлайн-оформлення громадянам 46 держав е-віз для в'їзду в країну з діловою або туристичною метою.

Що необхідно для оформлення електронної візи в Україну? Заповнити анкету онлайн, завантажити скановані копії необхідних документів, сплатити на сайті банківською карткою і роздрукувати отриману за електронною адресою електронну візу. Час оформлення електронної візи – до 9 робочих днів, вартість – 65 доларів, термін дії візи – разова до 30 днів.