Сколько россиян не пустили в Украину после завершения действия военного положения

С 26 декабря по 6 января пограничники не пустили на территорию Украины свыше 700 россиян.

Об этом сообщил пресс-секретарь Председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, пишет УНН.

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"С момента окончания военного положения не пустили более 700 человек. С 26 по 31 декабря включительно – это 534 человека", – отметил он.

В частности, 160 граждан России не впустили на новогодние праздники.

Почему Украина запрещала въезд россиянам? 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет из-за нападение РФ на украинские корабли в районе Керченского пролива и в связи с введением в результате этого инцидента военного положения в 10-ти областях Украины. Запрет должен был действовать в течение периода действия военного положения в Украине – до 26 декабря. В среду, 26 декабря, в Украине прекратил действовать режим военного положения. В этот же день Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал Государственной пограничной службе продолжить усиленную охрану границы с Россией.



Официального комментария, отменили ли вместе с действием военного положения действие документа о запрете на въезд мужчинам-гражданам России, нет. Однако пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян отметил, что пограничники продолжают работать в усиленном режиме.



"Государственная пограничная служба продолжает осуществлять усиленные меры контроля за въездом иностранцев на территорию Украины. Конечно, в эпицентре нашего внимания граждане РФ – полносильные мужчины, которые могут участвовать в дестабилизационных антиукраинских мероприятиях. Однако пограничному контролю второй линии также подвергаются и женщины, поскольку и они могут работать по заданиям спецслужб РФ", – написал он в своем Facebook.



В целом, за период действия военного положения в десяти областях Украины, Государственная пограничная служба не пропустила на территорию страны около 1650 граждан Российской Федерации.

К слову, 2 января в Одессе сотрудники Государственной пограничной службы в аэропорту задержали россиянина, который пытался попасть из Турции в Украину по поддельным документам. Поддельный документ гражданина России, который он приобрел за 2 тысячи долларов, пограничники изъяли. А правонарушителя должны депортировать в страну, из которой он прибыл. К тому же, россиянину запретили въезд на три года.