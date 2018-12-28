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      Отмена запрета въезда россиянам в Украину: пограничники опровергли информацию

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      Запрет въезда россиянам в Украину
      Запрет въезда россиянам в Украину / 24 канал

      Государственная пограничная служба опровергла информацию о якобы отмене запрета въезда на территорию Украины мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

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      Напомним, 28 декабря в комментарии изданию "Гордон" Слободян заявил: "Запрет на въезд мужчинам из РФ снят. Но Госпогранслужба продолжает проводить контроль второй линии со всеми гражданами России, уточняя цель их визита в Украину. После этого принимается решение о целесообразности их въезда в нашу страну". Но позже пограничник от своих слов отказался.

      Государственная пограничная служба продолжает осуществлять усиленные меры контроля за въездом иностранцев на территорию Украины. Конечно, в эпицентре нашего внимания граждане РФ – полносильные мужчины, которые могут участвовать в дестабилизационных антиукраинских мероприятиях. Однако пограничному контролю второй линии также подвергаются и женщины, поскольку и они могут работать по заданиям спецслужб РФ,
      – написал он в своем Facebook.

      В комментариях под заметкой у Слободяна попросили уточнить, сняли запрет на въезд россиян или нет. Пограничник ответил, что нет. Также он отметил, что ни в каком издании такого не утверждал.


      Слободян опроверг информацию об отмене запрета въезда россиянам в Украину

      Напомним, что 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет из-за нападения РФ на украинские корабли в районе Керченского пролива и в связи с введением в результате этого инцидента военного положения в 10-ти областях Украины. Запрет должен был действовать в течение периода действия военного положения в Украине – до 26 декабря. В среду, 26 декабря, в Украине прекратил действовать режим военного положения. В этот же день Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал Государственной пограничной службе продолжить усиленную охрану границы с Россией.

      За период действия военного положения в десяти областях Украины, Государственная пограничная служба не пропустила на территорию страны около 1650 граждан Российской Федерации.

       


      Запрет въезда россиянам в Украину

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Запрет въезда россиянам в Украину Госпогранслужба
      Источник: 24 Канал
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