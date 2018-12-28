Скасування заборони в'їзду росіянам в Україну: прикордонники спростували інформацію

Державна прикордонна служба спростувала інформацію про начебто скасування заборони в’їзду на територію України чоловікам-громадянам Росії віком 16-60 років.

Про це повідомив прес-секретар Держприкордонслужби Олег Слободян.

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Нагадаємо, 28 грудня у коментарі виданню "Гордон" Слободян заявив: "Заборону на в'їзд чоловікам з РФ знято. Але Держприкордонслужба продовжує проводити контроль другої лінії з усіма громадянами Росії, уточнюючи мету їхнього візиту до України. Після цього приймається рішення про доцільність їхнього в'їзду в нашу країну". Та пізніше прикордонник від своїх слів відмовився.

Державна прикордонна служба продовжує здійснювати посилені заходи контролю за в’їздом іноземців на територію України. Звісно, що в епіцентрі нашої уваги громадяни РФ – повносилі чоловіки, які можуть брати участь в дестабілізаційних антиукраїнських заходах. Однак прикордонному контролю другої лінії також піддаються і жінки, оскільки і вони можуть працювати за завданнями спецслужб РФ,

– написав він у своєму Facebook.

У коментарях під дописом у Слободяна попросили уточнити, зняли заборону на в'їзд росіян чи ні. Прикордонник відповів, що ні. Також він зазначив, що буцімто жодному виданню такого не стверджував.



Слободян спростував інформацію про скасування заборони в'їзду росіянам в Україну

Нагадаємо, що 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком 16-60 років через напад РФ на українські кораблі у районі Керченської протоки та у зв'язку із введенням внаслідок цього інциденту воєнного стану в 10-ти областях України. Заборона мала діяти протягом періоду дії воєнного стану в Україні – до 26 грудня. У середу, 26 грудня, в Україні припинив діяти режим воєнного стану. У цей же день Рада національної безпеки та оборони України рекомендувала Державній прикордонній службі продовжити посилену охорону державного кордону з Росією.



За період дії воєнного стану в десяти областях України Державна прикордонна служба не пропустила на територію країни близько 1650 громадян Російської Федерації.



Заборона в'їзду росіянам в Україну