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      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Скільки росіян не пустили до України за час воєнного стану: дані Держприкордонслужби

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      За період воєнного стану в Україну не пустили 1650 громадян РФ
      За період воєнного стану в Україну не пустили 1650 громадян РФ / Фото з відкритих джерел

      За період дії воєнного стану в десяти областях України Державна прикордонна служба не пропустила на територію країни близько 1650 громадян Російської Федерації.

      Про це повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян, передає "Інтерфакс".

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      Він уточнив, що йдеться про період з 26 листопада до 26 грудня.

      Також, Слободян уточнив, що за останню добу на територію України не допустили 89 громадян Росії.

      Зазначимо, Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком 16-60 років 30 листопада. Заборона діяла лише на період воєнного стану. При цьому такі обмеження не діяли щодо громадян України, які в’їжджали на територію країни з Росії.

      Нагадаємо, 26 грудня о 14:00 в 10 областях України перестав діяти режим воєнного стану. Його було запроваджено терміном на 30 діб з 14:00 26 листопада у зв'язку з агресією Кремля на Азові.

      Чому Україна запровадила воєнний стан?25 листопада в Азовському морі прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. 

      Теги: Новини України Новини політики Воєнний стан в Україні Держприкордонслужба Новини Росії Україна – Росія Заборона в’їзду росіянам в Україну
      Джерело: 24 Канал
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