Сколько россиян не пустили в Украину за время военного положения: данные Госпогранслужбы

За период действия военного положения в десяти областях Украины, Государственная пограничная служба не пропустила на территорию страны около 1650 граждан Российской Федерации.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, передает "Интерфакс".

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Он уточнил, что речь идет о периоде с 26 ноября до 26 декабря.

Также, Слободян уточнил, что за последние сутки на территорию Украины не допустили 89 граждан России.

Отметим, Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет 30 ноября. Запрет действовал только на период военного положения. При этом такие ограничения не действовали в отношении граждан Украины, которые въезжали на территорию страны из России.

Напомним, 26 декабря в 14:00 в 10 областях Украины перестал действовать режим военного положения. Оно было введено сроком на 30 суток с 14:00 26 ноября в связи с агрессией Кремля на Азове.

Почему Украина ввела военное положение? 25 ноября в Азовском море пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря.