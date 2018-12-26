Україна продовжить посилений контроль за росіянами, що в’їжджають у країну

У середу, 26 грудня, Рада національної безпеки і оборони України рекомендувала Державній прикордонній службі продовжити посилену охорону державного кордону з Росією.

Про це на засіданні заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, повідомляє прес-служба відомства.

Очільник РНБО зауважив, що Держприкордонслужбі було також рекомендовано "здійснюватиме посилений контроль громадян Росії, які перетинають кордон України".

Читайте також: Скільки росіян не пустили до України за час воєнного стану: дані Держприкордонслужби

Враховуючи те, що ситуація залишається досить складною та небезпечною, у рішенні РНБО України також передбачено, що найближчим часом Національна поліція, Національна гвардія та інші силові структури продовжать несення служби у посиленому режимі для підтримання громадського порядку, захисту прав, свобод та законних інтересів українських громадян,

– додав Турчинов.

До слова, на цьому ж засіданні РНБО України схвалила рішення про введення санкцій щодо російських юридичних і фізичних осіб за проведення незаконних виборів на території окремих районів Донецької та Луганської областей, а також за агресію РФ у районі Керченської протоки.



Нагадаємо, що 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком 16-60 років через напад РФ на українські кораблі у районі Керченської протоки та у зв'язку із введенням внаслідок цього інциденту воєнного стану в 10-ти областях України. Заборона мала діяти протягом періоду дії воєнного стану в Україні – до 26 грудня. У середу, 26 грудня, в Україні припинив діяти режим воєнного стану.