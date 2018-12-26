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      Украина продолжит усиленный контроль за россиянами, въезжающими в страну

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      ГНСУ продолжит усиленную охрану границы с Россией
      ГНСУ продолжит усиленную охрану границы с Россией / Dpsu.gov.ua

      В среду, 26 декабря, Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал Государственной пограничной службе продолжить усиленную охрану границы с Россией.

      Об этом на заседании заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, сообщает пресс-служба ведомства.

      Глава СНБО отметил, что в Госпогранслужбе было также рекомендовано "осуществлять усиленный контроль граждан России, которые пересекают границу Украины".

      Читайте также: Сколько россиян не пустили в Украину за время военного положения: данные Госпогранслужбы

      Учитывая то, что ситуация остается достаточно сложной и опасной, в решении СНБО Украины также предусмотрено, что в ближайшее время Национальная полиция, Национальная гвардия и другие силовые структуры продолжат несение службы в усиленном режиме для поддержания общественного порядка, защиты прав, свобод и законных интересов украинских граждан,
      – добавил Турчинов.

      К слову, на этом же заседании СНБО Украины одобрил решение о введении санкций в отношении российских юридических и физических лиц за проведение незаконных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также из-за агрессии РФ в районе Керченского пролива.

      Напомним, что 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет из-за нападения РФ на украинские корабли в районе Керченского пролива и в связи с введением в результате этого инцидента военного положения в 10-ти областях Украины. Запрет должен был действовать в течение периода действия военного положения в Украине – до 26 декабря. В среду, 26 декабря, в Украине прекратил действовать режим военного положения.

       

      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости политики Новости России Александр Турчинов СНБО Госпогранслужба
      Источник: 24 канал
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