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      При въезде в Украину россиянам может понадобиться не только загранпаспорт, – Слободян

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      Россиян продолжат проверять на украинской границе в усиленном режиме
      Россиян продолжат проверять на украинской границе в усиленном режиме / Фото из открытых источников

      26 декабря в 10 областях Украины завершилось действие военного положения, который вводили на 30 дней. Тогда же сняли и запрет на въезд на территорию Украины мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет. Однако украинские пограничники и в дальнейшем проверяют последних в усиленном режиме.

      Об этом заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, пишет "Гордон".

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      "Военное положение не продлили, значит угроза вторжения российских войск снизилась. Тем не менее, вопрос обеспечения безопасности на границе по прежнему актуален. Поэтому мы продолжаем охранять границу в усиленном режиме. Используя опыт военного положения, осуществляем повышенный контроль въезда иностранцев в Украину. Особое внимание мы уделяем гражданам 70 стран из перечня миграционного риска. Россия здесь на первом месте. Запрет на въезд мужчинам с РФ снят. Но Госпогранслужба продолжает проводить контроль второй линии со всеми гражданами России, уточняя цель их визита в Украину. После этого принимается решение о целесообразности их въезда в нашу страну", – отметил он.

      Слободян подчеркнул, что загранпаспорт – это не единственный документ, который может понадобиться россиянам для въезда в Украину. Речь идет о документах, которые подтверждают цель визита на нашу территорию.

      Например, если человек едет в Украину для участия в любых культурных или спортивных мероприятиях и никогда не нарушал украинское законодательство при въезде в оккупированный Крым, то мы принимаем положительное решение. Законодательство не менялось ни до военного положения, ни после него. Основанием для въезда в Украину для россиян является заграничный паспорт гражданина РФ. Но с учетом угроз, идущих от России, наши пограничники могут проводить контроль второй линии, чтобы выяснять все подробности и обстоятельства. Поэтому человеку могут понадобиться и другие документы, подтверждающие цель его визита,
      – добавил пограничник.

      Напомним, что 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет из-за нападения РФ на украинские корабли в районе Керченского пролива и в связи с введением в результате этого инцидента военного положения в 10-ти областях Украины. Запрет должен был действовать в течение периода действия военного положения в Украине – до 26 декабря. В среду, 26 декабря, в Украине прекратил действовать режим военного положения.

      За период действия военного положения в десяти областях Украины Государственная пограничная служба не пропустила на территорию страны около 1650 граждан Российской Федерации.

       

      Теги: Украина – Россия Новости Украины Госпогранслужба Запрет въезда россиянам в Украину
      Источник: 24 Канал
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