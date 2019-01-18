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      Сколько россиян пропустили в Украину с начала 2019 года

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      С начала 2019 года в Украину пустили 28 тысяч россиян
      С начала 2019 года в Украину пустили 28 тысяч россиян / Фото из открытых источников

      За первые три недели 2019 года пограничники разрешили въехать на территорию Украины почти 30 тысячам россиян.

      Об этом сообщил начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН.

      Читайте также: При въезде в Украину россиянам может понадобиться не только загранпаспорт, – Слободян

      Однако, по его словам, в страну не пустили более полтысячи граждан РФ.

      "С начала 2019 года в Украину не пустили 509 россиян, однако 28 тысяч россиян смогли пересечь границу на въезд в Украину", – рассказал Демченко.

      Напомним, ранее 24 канал сообщал, что после завершения военного положения, с 26 декабря 2018 года до 10 января 2019 года, пограничники отказали во въезде в Украину более 800 россиянам. В общем, за время действия режима военного положения в Украину не пропустили 1651 россиянина.

      Почему Украина запрещала въезд россиянам? 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет из-за нападения РФ на украинские корабли в районе Керченского пролива и в связи с введением в результате этого инцидента военного положения в 10-ти областях Украины. Запрет должен был действовать в течение периода действия военного положения в Украине – до 26 декабря. В среду, 26 декабря, в Украине прекратил действовать режим военного положения. В этот же день Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал Государственной пограничной службе продолжить усиленную охрану государственной границы с Россией.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Госпогранслужба Запрет въезда россиянам в Украину Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
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