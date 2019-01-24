Группе российских моряков запретили въезд в Украину: причина

Госпогранслужба запретила въезд на территорию Украины восьми российским морякам из-за того, что они незаконно посещали оккупированный Крым.

Россияне пытались попасть на территорию Украины вчера, 23 января, через пункт пропуска для морского торгового сообщения "Южный". Однако, в ГНСУ отметили, что пограничники Одесского отряда не пропустили их.

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В общем, в Украину хотели въехать 13 граждан РФ, прибывших на судне из Испании. В ходе проверки было выявлено, что 8 членов суднокоманды в конце 2018 года нарушили порядок въезда-выезда на территорию оккупированного Россией Крыма.

"Сейчас гражданам РФ отказано в пересечении государственной границы Украины и вынесены постановления о запрете въезда в Украину сроком на 3 года", – отметили в Госпогранслужбе.

Кроме того, они должны заплатить штраф в размере 13 тысяч 600 гривен за нарушение порядка въезда и выезда из временно оккупированного Крыма.

Всего в 2018 году сотрудники ГНСУ составили почти 1000 протоколов об административных правонарушениях за незаконные поездки на аннексированный полуостров.

С начала 2019 года пограничники разрешили въехать на территорию Украины почти 28 тысячам россиян, однако отказали во въезде – 509 гражданам РФ.