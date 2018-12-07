В Україну не пустили російських журналісток: пояснення прикордонників

Чотирьох російських журналісток не пустили в Україну через те, що у правоохоронців виникли сумніви стосовно мети їх візиту.

Про це розповів речник Держприкордонслужби Олег Слободян в коментарі "Громадському".

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Так, він пояснив, що стосовно декого "виконували доручення інших правоохоронних органів". Тобто, мовиться не про одну журналістку. Також ще однією причиною недопуску журналісток він назвав "сумнів у відповідності меті візиту".

За його словами, 3 журналісток: Олену Ніколаєву з видання "Старая Русь", Юлію Нікітіну з видання "Фонтанка", а також Олену Владикіну – журналістку російської газети "Мой район", – не пустили в Україну 6 грудня. Журналістку та координаторку проекту підтримки журналістських розслідувань Muckrakers-Russia Анастасію Дроздову – 5.

Прикордонники діяли в межах повноважень,

– наголосив Слободян.

Нагадаємо, що усі журналістки намагалися в'їхати в Україну через аеропорт "Бориспіль" під Києвом. До цього випадку в Україну не пустили ще двох російських журналісток – головного редактора російського видання "Такі справи" Анастасію Лотареву та кореспондентку телеканалу "Дождь" Євгенію Зобніну. Причина – обидві жінки не змогли підтвердити мету свого візиту.



Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в'їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком від 16 до 60 років за незначним винятком. Заборона триватиме на час дії воєнного стану. Проте для громадян України, які прямують з території РФ, не існує жодних обмежень перетину кордону та проїзду в Україну.

Чому Україна заборонила в’їзд чоловікам-громадянам Росії?Президент України Петро Порошенко пояснив, що на такий крок держава пішла, "щоб Росія не формувала в Україні загони "приватних" армій, які насправді є представниками Збройних сил РФ. Щоб не дати росіянам здійснити в Україні ті операції, які вони планували ще у 2014 році".



Кого не пускатимуть в Україну через дію воєнного стану