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      До України продовжують пропускати чоловіків із Росії: прикордонники пояснили, у чому причина

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      За останню добу на територію України пропустили близько тисячі громадян Росії, – Держприкордонслужба
      За останню добу на територію України пропустили близько тисячі громадян Росії, – Держприкордонслужба / Соцмережі

      У Державній прикордонній службі переконують, що чоловіки віком від 16 до 60 років з Росії все ж можуть потрапити на територію України, але вони мають мати визначену мету свого візиту. За словами представників відомства за останню добу близько тисячі громадян РФ перетнули кордон.

      Про це повідомив радник голови відомства Олег Слободян, передає УНН.

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      "Цієї доби близько тисячі громадян РФ перетнули кордон з Україною на в'їзд і в них не виникало жодних проблем з цією процедурою", – зауважив він.

      За його словами, прикордонники пропускають лише тих громадян, які їдуть з чітко визначеною метою, можуть підтвердити доцільність свого перебування в Україні, і відповідно не мають жодних проблем із законодавством України.

      Водночас представник Держприкордонслужби підкреслив, що серед тих, кого пропустили в Україну також є чоловіки від 16 до 60 років.

      "Звісно, в полі нашого зору, коли ми говоримо про категорію іноземців з країн перш за все міграційного ризику, це повносилі чоловіки (за віком від 16 до 60 років – 24 канал), що є громадянами РФ, але це не означає, що абсолютно усіх чоловіків з РФ ми не пропускаємо", – резюмував Слободян.

      Нагадаємо, раніше Олег Слободян розповідав, що упродовж доби 4 грудня на територію України не пропустили близько 60 громадян Росії, а загалом від початку режиму воєнного стану таких людей налічується 730.

      Чому Україна заборонила в’їзд чоловікам-громадянам Росії? 25 листопада в Азовському морі прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Щоправда, після цього група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      За словами президента Петра Порошенка, Україна заборонила в'їзд чоловікам, "щоб Росія не формувала в Україні загони "приватних" армій, які насправді є представниками Збройних сил РФ". Також, переконує він, щоб не дати росіянам здійснити в Україні ті операції, які вони планували ще у 2014 році.

      Воєнний стан, Росія, заборона, Україна
      Заборона для росіян щодо в'їзду на територію України: інфографіка

      Теги: Новини України Новини політики Заборона в’їзду росіянам в Україну Держприкордонслужба Україна – Росія Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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