В Украину продолжают пропускать мужчин из России: пограничники объяснили, в чем причина

В Государственной пограничной службе утверждают, что мужчины в возрасте от 16 до 60 лет из России все же могут попасть на территорию Украины, но они должны обладать определенной целью своего визита. По словам представителей ведомства за последние сутки около тысячи граждан РФ пересекли границу.

Об этом сообщил советник главы ведомства Олег Слободян, передает УНН.

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"За эти сутки около тысячи граждан РФ пересекли границу с Украиной на въезд и у них не возникало никаких проблем с этой процедурой", – отметил он.

По его словам, пограничники пропускают только тех граждан, которые едут с четко определенной целью, которые могут подтвердить целесообразность своего пребывания в Украине, и соответственно не имеют никаких проблем с законодательством Украины.

В то же время представитель Госпогранслужбы подчеркнул, что среди тех, кого пропустили в Украину, также есть мужчины от 16 до 60 лет.

"Конечно, в поле нашего зрения, когда мы говорим о категории иностранцев из стран прежде всего миграционного риска, это полносправные мужчины (по возрасту от 16 до 60 лет – 24 канал), которые являются гражданами РФ, но это не значит, что абсолютно всех мужчин с РФ мы не пропускаем", – резюмировал Слободян.

Напомним, ранее Олег Слободян рассказывал, что в течение суток 4 декабря на территорию Украины не пропустили около 60 граждан России, а всего с начала режима военного положения людей насчитывается 730.

Почему Украина запретила въезд мужчинам-гражданам России?

25 ноября в Азовском море пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Правда, после этого группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



По словам президента Петра Порошенко, Украина запретила въезд мужчинам, "чтобы Россия не формировала в Украине отряды "частных" армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных сил РФ". Также, убеждает он, чтобы не дать россиянам осуществить в Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году.

Запрет для россиян въезда на территорию Украины: инфографика