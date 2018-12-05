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      В Украину не впустили 2 российских журналисток: пограничники объяснили причину

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      Почему в Украину не впустили российских журналисток
      Почему в Украину не впустили российских журналисток / Иллюстративное фото

      Украинские пограничники отказали двум журналисткам из России во въезде на территорию государства. Все потому, что журналистки не смогли подтвердить цель своей поездки в область, где введено военное положение и зону Операции Объединенных сил.

      Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на представителя Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна.

      24 канал сообщал, что 4 декабря в Украину не впустили главную редактора российского издания "Такие дела" Анастасию Лотареву и корреспондентку телеканала "Дождь" Евгению Зобнину.

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      Что касается двух российских журналисток, то они не смогли подтвердить цель своей поездки в Украину. Они ехали мало того что в зону проведения ООС, но и в область, где введено военное положение и при этом не имели аккредитации ООС и не могли четко объяснить, что будут там делать. Поэтому на основании действующего законодательства пограничники отказали им в пересечении границы Украины,
      – пояснил Слободян.

      Он добавил, что за минувшие сутки на территорию Украины не пропустили около 60 граждан России.

      "По состоянию на утро почти 730 граждан РФ мы не попустили в Украину, начиная с введения военного положения", – уточнил представитель пограничников.

      Почему Украина ввела военное положение?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.

      Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море. 

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет, однако в этом запрете есть ряд исключений.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Военное положение в Украине Новости России Война на Донбассе Госпогранслужба журналисты СМИ Медиа Операция Объединенных сил
      Источник: 24 Канал
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