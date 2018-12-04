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      В Украину не пустили корреспондентку российского телеканала

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      На территорию Украины не пропустили журналистку российского телеканала "Дождь" Евгению Зобнину
      На территорию Украины не пропустили журналистку российского телеканала "Дождь" Евгению Зобнину / Соцсети

      На территорию Украины не пропустили корреспондентку телеканала "Дождь" Евгению Зобнину. Причина – представительница вещателя не смогла подтвердить цель своего визита.

      Как телеканал сообщает на своем официальном сайте, Зобнина прилетела в Украину по приглашению правозащитного центра "Мемориал", Луганского областного правозащитного центра "Альтернатива" и немецкой организации DRA для участия в блог-туре по Донбассу.

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      По словам журналистов, цель мероприятия "показать участникам ситуацию на постконфликтной зоне, дать импульс для написания статей с объективным представлением ситуации на Донбассе".

      Из Киева Зобнина должна была вечером 4 декабря выехать в Краматорск, добавляют на канале.

      В аэропорту Киева с журналисткой провели собеседование в отдельной комнате, на котором присутствовали две сотрудницы пограничного контроля и человек в штатском. Зобнину спросили, кто является организатором ее поездки и за чей счет она приехала в Украину. Кроме того, у нее поинтересовались, освещала ли она темы, связанные с Крымом и строительством Крымского моста, была ли на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" и знала ли о введении военного положения,
      - убеждают представители "Дождя".

      Напомним, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет за незначительным исключением. Запрет продлится на время действия военного положения. Однако для граждан Украины, следующих с территории РФ, не существует никаких ограничений пересечения границы и проезда в Украину.

      Ранее 24 канал сообщал, что в Киев не пустили редактора российского издания "Такие дела" Анастасию Лотареву. 

      Военное положение, Россия, запрет, Украина
      Запрет для россиян въезда на территорию Украины: инфографика

      Почему Украина запретила въезд мужчинам-гражданам России? 25 ноября в Азовском море пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных . Правда, после этого группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям , в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      По словам президента Петра Порошенко, Украина запретила въезд мужчинам, "чтобы Россия не формировала в Украине отряды" частных "армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных сил РФ". Также, убеждает он, чтобы не дать россиянам осуществить в Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году.

       

       

      КОГО ЕЩЕ ИЗ РОССИИ НЕ ПРОПУСТИЛИ НА ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ:
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Военное положение в Украине Новости России Запрет въезда россиянам в Украину журналисты
      Источник: 24 Канал
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