В Украину не пустили корреспондентку российского телеканала

На территорию Украины не пропустили корреспондентку телеканала "Дождь" Евгению Зобнину. Причина – представительница вещателя не смогла подтвердить цель своего визита.

Как телеканал сообщает на своем официальном сайте, Зобнина прилетела в Украину по приглашению правозащитного центра "Мемориал", Луганского областного правозащитного центра "Альтернатива" и немецкой организации DRA для участия в блог-туре по Донбассу.

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По словам журналистов, цель мероприятия – "показать участникам ситуацию на постконфликтной зоне, дать импульс для написания статей с объективным представлением ситуации на Донбассе".

Из Киева Зобнина должна была вечером 4 декабря выехать в Краматорск, добавляют на канале.

В аэропорту Киева с журналисткой провели собеседование в отдельной комнате, на котором присутствовали две сотрудницы пограничного контроля и человек в штатском. Зобнину спросили, кто является организатором ее поездки и за чей счет она приехала в Украину. Кроме того, у нее поинтересовались, освещала ли она темы, связанные с Крымом и строительством Крымского моста, была ли на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" и знала ли о введении военного положения ,

- убеждают представители "Дождя".

Напомним, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет за незначительным исключением. Запрет продлится на время действия военного положения. Однако для граждан Украины, следующих с территории РФ, не существует никаких ограничений пересечения границы и проезда в Украину.



Ранее 24 канал сообщал, что в Киев не пустили редактора российского издания "Такие дела" Анастасию Лотареву.



Запрет для россиян въезда на территорию Украины: инфографика