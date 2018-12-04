В Украину не пустили корреспондентку российского телеканала
На территорию Украины не пропустили корреспондентку телеканала "Дождь" Евгению Зобнину. Причина – представительница вещателя не смогла подтвердить цель своего визита.
Как телеканал сообщает на своем официальном сайте, Зобнина прилетела в Украину по приглашению правозащитного центра "Мемориал", Луганского областного правозащитного центра "Альтернатива" и немецкой организации DRA для участия в блог-туре по Донбассу.
Читайте также: Как иностранному журналисту попасть в Крым во время военного положения: новая инструкция от МИП
По словам журналистов, цель мероприятия – "показать участникам ситуацию на постконфликтной зоне, дать импульс для написания статей с объективным представлением ситуации на Донбассе".
Из Киева Зобнина должна была вечером 4 декабря выехать в Краматорск, добавляют на канале.
В аэропорту Киева с журналисткой провели собеседование в отдельной комнате, на котором присутствовали две сотрудницы пограничного контроля и человек в штатском. Зобнину спросили, кто является организатором ее поездки и за чей счет она приехала в Украину. Кроме того, у нее поинтересовались, освещала ли она темы, связанные с Крымом и строительством Крымского моста, была ли на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" и знала ли о введении военного положения,
- убеждают представители "Дождя".
Напомним, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет за незначительным исключением. Запрет продлится на время действия военного положения. Однако для граждан Украины, следующих с территории РФ, не существует никаких ограничений пересечения границы и проезда в Украину.
Ранее 24 канал сообщал, что в Киев не пустили редактора российского издания "Такие дела" Анастасию Лотареву.
Запрет для россиян въезда на территорию Украины: инфографика
Почему Украина запретила въезд мужчинам-гражданам России? 25 ноября в Азовском море пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных . Правда, после этого группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям , в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму.
После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.
По словам президента Петра Порошенко, Украина запретила въезд мужчинам, "чтобы Россия не формировала в Украине отряды" частных "армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных сил РФ". Также, убеждает он, чтобы не дать россиянам осуществить в Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году.
-
-
-
30 нояб 2018Известного российского артиста не впустили в Украину
-