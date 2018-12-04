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      До України не пустили кореспондентку російського телеканалу

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      На територію України не пропустили журналістку російського телеканалу "Дождь" Євгенію Зобніну
      На територію України не пропустили журналістку російського телеканалу "Дождь" Євгенію Зобніну / Соцмережі

      На територію України не пропустили кореспондентку телеканалу "Дождь" Євгенію Зобніну. Причина – представниця мовника не змогла підтвердити мету свого візиту.

      Як телеканал повідомляє на своєму офіційному сайті, Зобніна прилетіла до України на запрошення правозахисного центру "Меморіал", Луганського обласного правозахисного центру "Альтернатива" та німецької організації DRA для участі в блог-турі по Донбасу.

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      За словами журналістів, мета заходу – "показати учасникам ситуацію на постконфліктній зоні, дати імпульс для написання статей з об'єктивним поданням ситуації на Донбасі".

      З Києва Зобніна повинна була увечері 4 грудня виїхати до Краматорська, додають на каналі.

      В аеропорту Києва з журналісткою провели співбесіду в окремій кімнаті, на якій були присутніми дві співробітниці прикордонного контролю та чоловік у цивільному. Зобніну запитали, хто є організатором її поїздки та за чий рахунок вона приїхала до України. Крім того, у неї поцікавилися, чи висвітлювала вона теми, пов'язані з Кримом і будівництвом Кримського моста, чи була на території самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" і чи знала про запровадження воєнного стану,
      – переконують представники "Дождя".

      Нагадаємо, 30 листопада Україна заборонила в'їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком від 16 до 60 років за незначним винятком. Заборона триватиме на час дії воєнного стану. Проте для громадян України, які прямують з території РФ, не існує жодних обмежень перетину кордону та проїзду в Україну.

      Раніше 24 канал повідомляв, що до Києва не пустили редактора російського видання "Такі справи" Анастасію Лотареву. 
      Воєнний стан, Росія, заборона, Україна
      Заборона для росіян щодо в'їзду на територію України: інфографіка

      Чому Україна заборонила в’їзд чоловікам-громадянам Росії? 25 листопада в Азовському морі прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Щоправда, після цього група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      За словами президента Петра Порошенка, що Україна заборонила в'їзд чоловікам, "щоб Росія не формувала в Україні загони "приватних" армій, які насправді є представниками Збройних сил РФ". Також, переконує він, щоб не дати росіянам здійснити в Україні ті операції, які вони планували ще у 2014 році.

       

       

      кого ще з росії не пропустили на територію україни після запровадження воєнного стану:
      Теги: Україна – Росія Новини Росії журналісти Війна на Донбасі Воєнний стан в Україні Заборона в’їзду росіянам в Україну Новини України
      Джерело: 24 Канал
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