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      Російську журналістку не пустили в Україну

      904 Читать новость на русском
      Анастасія Лотарева
      Анастасія Лотарева / Фото з соціальних мереж

      Головного редактора російського видання "Такі справи" Анастасію Лотареву не пустили до Києва.

      Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

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      За її словами, після двох годин очікування її депортують до Мінська.

      Гарне місто Київ, прекрасний аеропорт "Жуляни", шкода, депортують мене з нього просто ось після двох годин очікування в не менш прекрасний місто Мінськ – "не підтверджена мета візиту", хоча їхала на запрошення від громадської організації, такі ось справи,
      – заявила журналістка.

      За словами Лотаревої, її 2 години опитували "про Голодомор, українських моряків і боїнг".

      "Також при згадці" Меморіалу "дуже напружилися, переплутавши його з" Безсмертним полком "і ОБД" Меморіал ", – написала Лотарева.

      Нагадаємо, 30 листопада Україна заборонила в'їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком від 16 до 60 років за незначним винятком. заборона триватиме на час дії воєнного стану. Проте для громадян України, які прямують з території РФ, не існує жодних обмежень перетину кордону та проїзду в Україну.

      Чому Україна заборонила в’їзд чоловікам-громадянам Росії?Президент України Петро Порошенко пояснив, що на такий крок держава пішла, "щоб Росія не формувала в Україні загони "приватних" армій, які насправді є представниками Збройних сил РФ. Щоб не дати росіянам здійснити в Україні ті операції, які вони планували ще у 2014 році".

      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія журналісти
      Джерело: 24 Канал
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