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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Практичну відповідь на агресію Росії очікуйте дуже швидко, – Клімкін

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      Україна проситиме Туреччину закрити Босфор для Росії через агресію в Азовському морі. Про це говоритимуть сьогодні, 4 грудня, на зустрічі міністрів закордонних справ країн членів НАТО та ОБСЄ, яка триває у Брюсселі.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів кореспондент "Радіо Свободи" Віталій Єреміца.

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      Він сказав, що представники країн членів НАТО вважають агресію РФ проти українських кораблів неприпустимою і вимагають негайного звільнення наших полонених моряків, яких утримує Росія.

      В Альянсі кажуть, що РФ не повинна використовувати незаконну анексію Криму та нелегальну побудову Керченського моста для недопуску кораблів українського флоту до Азовського моря,
      – додав Єреміца.

      Кореспондент повідомив, що прем'єр-міністр Норвегії Єнс Столтенберг сказав, що Україна може розраховувати на підтримку своєї суверенності, а також на допомогу в поліпшенні її війська і флоту. Також він зазначив, що у Чорному морі вже зосереджено багато сил НАТО.  

      прем'єр-міністр Норвегії Єнс Столтенберг
      Прем'єр-міністр Норвегії Єнс Столтенберг

      Павло Клімкін заявив, що всі ці засідання не закінчуються лише засудженням дій РФ, бо вже найближчим часом буде практична відповідь,
      – підсумував кореспондент.

      Нагадаємо, що 25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.

      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Єнс Столтенберг НАТО Новини Росії Павло Клімкін Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
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