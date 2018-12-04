Практичну відповідь на агресію Росії очікуйте дуже швидко, – Клімкін

Україна проситиме Туреччину закрити Босфор для Росії через агресію в Азовському морі. Про це говоритимуть сьогодні, 4 грудня, на зустрічі міністрів закордонних справ країн членів НАТО та ОБСЄ, яка триває у Брюсселі.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів кореспондент "Радіо Свободи" Віталій Єреміца.

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Він сказав, що представники країн членів НАТО вважають агресію РФ проти українських кораблів неприпустимою і вимагають негайного звільнення наших полонених моряків, яких утримує Росія.

В Альянсі кажуть, що РФ не повинна використовувати незаконну анексію Криму та нелегальну побудову Керченського моста для недопуску кораблів українського флоту до Азовського моря,

– додав Єреміца.

Кореспондент повідомив, що прем'єр-міністр Норвегії Єнс Столтенберг сказав, що Україна може розраховувати на підтримку своєї суверенності, а також на допомогу в поліпшенні її війська і флоту. Також він зазначив, що у Чорному морі вже зосереджено багато сил НАТО.



Прем'єр-міністр Норвегії Єнс Столтенберг

Павло Клімкін заявив, що всі ці засідання не закінчуються лише засудженням дій РФ, бо вже найближчим часом буде практична відповідь,

– підсумував кореспондент.

Нагадаємо, що 25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.