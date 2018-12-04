Практический ответ на агрессию России ожидайте очень быстро, – Климкин

Украина будет просить Турцию закрыть Босфор для России из-за агрессии в Азовском море. Об этом будут говорить сегодня, 4 декабря, на встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО и ОБСЕ, которая проходит в Брюсселе.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал корреспондент "Радио Свободы" Виталий Еремица.

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Он сказал, что представители стран членов НАТО считают агрессию РФ против украинских кораблей недопустимой и требуют немедленного освобождения наших пленных моряков, которых удерживает Россия.

В Альянсе говорят, что РФ не должна использовать незаконную аннексию Крыма и нелегальную постройку Керченского моста для недопуска кораблей украинского флота в Азовское море,

– добавил Еремица.

Корреспондент сообщил, что премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг сказал, что Украина может рассчитывать на поддержку своей суверенности, а также на помощь в улучшении ее войска и флота. Также он отметил, что в Черном море уже сосредоточено много сил НАТО.



Премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг

Павел Климкин заявил, что все эти заседания не заканчиваются лишь осуждением действий РФ, уже в ближайшее время будет практический ответ,

– подытожил корреспондент.

Напомним, что 25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков.