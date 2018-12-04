Российскую журналистку не пустили в Украину

Главного редактора российского издания "Такие дела" Анастасию Лотареву не пустили в Киев.

Об этом сообщила она написала на своей странице в Facebook.

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По ее словам, после двух часов ожидания ее депортируют в Минск.

Красивый город Киев, прекрасный аэропорт "Жуляны", жаль, депортируют меня из него просто вот после двух часов ожидания в не менее прекрасный город Минск – "не подтверждена цель визита", хотя ехала на приглашение от общественной организации, такие вот дела,

– заявила журналистка.

По словам Лотаревой, ее 2 часа опрашивали "о Голодоморе украинских моряков" и "боинге".

"Также при упоминании "Мемориала "очень напряглись, перепутав его с "Бессмертным полком"и ОБД "Мемориал", – написала Лотарева.

Напомним, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет за незначительным исключением. Запрет продлится на время действия военного положения. Однако для граждан Украины, следующих с территории РФ, не существует никаких ограничений пересечения границы и проезда в Украину.

Почему Украина запретила въезд мужчинам-гражданам России?Президент Украины Петр Порошенко объяснил, что на такой шаг государство пошло, "чтобы Россия не формировала в Украине отряды "частных" армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных сил РФ. Чтобы не дать россиянам осуществить в Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году".