В Україну не впустили 2 російських журналісток: прикордонники пояснили причину

Українські прикордонники відмовили двом журналісткам з Росії у в'їзді на територію держави. Усе тому, що журналістки не змогли підтвердити мету своєї поїздки в область, де введено воєнний стан і зону Операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на речника Держприкордонслужби України Олега Слободяна.

24 канал повідомляв, що 4 грудня в Україну не впустили головну редакторку російського видання "Такі справи" Анастасію Лотареву та кореспондентку телеканалу "Дождь" Євгенію Зобніну.

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Що стосується двох російських журналісток, то вони не змогли підтвердити мету своєї поїздки в Україну. Вони їхали мало того, що в зону проведення ООС, але і в область, де введено воєнний стан і при цьому не мали акредитації ООС і не могли чітко пояснити, що там робитимуть. Тому на підставі чинного законодавства прикордонники відмовили їм у перетині кордону України,

– пояснив Слободян.

Він додав, що за минулу добу на територію України не пропустили близько 60 громадян Росії.

"Станом на ранок майже 730 громадян РФ ми не попустили в Україну, починаючи з введення воєнного стану", – уточнив речник прикордонників.

Чому Україна запровадила воєнний стан? 25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років, проте в цій забороні є низка виключень.