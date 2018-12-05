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      В Україну не впустили 2 російських журналісток: прикордонники пояснили причину

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      Чому в Україну не впустили російських журналісток
      Чому в Україну не впустили російських журналісток / Ілюстративне фото

      Українські прикордонники відмовили двом журналісткам з Росії у в'їзді на територію держави. Усе тому, що журналістки не змогли підтвердити мету своєї поїздки в область, де введено воєнний стан і зону Операції Об'єднаних сил.

      Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на речника Держприкордонслужби України Олега Слободяна.

      24 канал повідомляв, що 4 грудня в Україну не впустили головну редакторку російського видання "Такі справи" Анастасію Лотареву та кореспондентку телеканалу "Дождь" Євгенію Зобніну.

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      Що стосується двох російських журналісток, то вони не змогли підтвердити мету своєї поїздки в Україну. Вони їхали мало того, що в зону проведення ООС, але і в область, де введено воєнний стан і при цьому не мали акредитації ООС і не могли чітко пояснити, що там робитимуть. Тому на підставі чинного законодавства прикордонники відмовили їм у перетині кордону України,
      – пояснив Слободян.

      Він додав, що за минулу добу на територію України не пропустили близько 60 громадян Росії.

      "Станом на ранок майже 730 громадян РФ ми не попустили в Україну, починаючи з введення воєнного стану", – уточнив речник прикордонників.

      Чому Україна запровадила воєнний стан? 25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років, проте в цій забороні є низка виключень.

      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Воєнний стан в Україні Війна на Донбасі Держприкордонслужба журналісти ЗМІ Медіа Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 Канал
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