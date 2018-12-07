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      В Украину не пустили российских журналисток: объяснение пограничников

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      Пограничники объяснили, почему не пустили в Украину российских журналисток
      Пограничники объяснили, почему не пустили в Украину российских журналисток / Фото из открытых источников

      Четырех российских журналисток не пустили в Украину из-за того, что у правоохранителей возникли сомнения в цели их визита.

      Об этом рассказал представитель Госпогранслужбы Олег Слободян в комментарии "Громадському".

      Читайте также: В Украину продолжают пропускать мужчин из России: пограничники объяснили, в чем причина

      Так, он объяснил, что в отношении некоторых "выполняли поручения других правоохранительных органов". То есть, речь идет не об одной журналистке. Также еще одной причиной недопуска журналисток он назвал "сомнение в соответствии с целью визита".

      По его словам, 3 журналисток: Елену Николаеву из издания "Старая Русь", Юлию Никитину из издания "Фонтанка", а также Елену Владыкино – журналистку российской газеты "Мой район", – не пустили в Украину 6 декабря. Журналистку и координатора проекта поддержки журналистских расследований Muckrakers-Russia Анастасия Дроздова – 5.

      Пограничники действовали в пределах полномочий,
      – отметил Слободян.

      Напомним, что все журналистки пытались въехать в Украину через аэропорт "Борисполь" под Киевом. До этого случая в Украину не пустили еще двух российских журналисток – главного редактора российского издания "Такие дела" Анастасию Лотареву и корреспондента телеканала "Дождь" Евгению Зобнину. Причина – обе женщины не смогли подтвердить цель своего визита.

      Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет с незначительным исключением. Запрет продлится на время действия военного положения. Однако для граждан Украины, следующих из территории РФ, не существует никаких ограничений пересечения границы и проезда в Украине.

      Почему Украина запретила въезд мужчинам-гражданам России?​Президент Украины Петр Порошенко объяснил, что на такой шаг государство пошло, "чтобы Россия не формировала в Украине отряды "частных" армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных сил РФ. Чтобы не дать россиянам осуществить в Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году".

      заборона в'їзду росіянам воєнний стан
      Кого не будут пускать в Украину из-за действия военного положения

       

       

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Военное положение в Украине Запрет въезда россиянам в Украину журналисты Госпогранслужба
      Источник: 24 Канал
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